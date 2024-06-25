"Зухвало та грубо": Тищенко розбив не один свій телефон, прокурор зробив заяву

Народний депутат назвав інформацію про розбитий телефон "недостовірною"

Під час вручення підозри нардеп Микола Тищенко розбив два мобільні телефони, а не один, як заявлялося раніше. Відбувалося це на очах у понятих, слідчих та у присутності кількох камер, на які велася оперативна зйомка.

Про це під час засідання повідомив прокурор, передає кореспондент "Телеграфу" із зали Печерського суду. Таку поведінку народного депутата він назвав "грубою" та "зухвалою".

Прокурор зазначив, що особисто вручав підозру Миколі Тищенку та клопотання про обрання запобіжного заходу. Але нардепа нічого не зупиняло.

"Ця особа при мені, при понятих і кількох оперативних камерах здійснила знищення цих телефонів — зухвало і грубо. Причому навіть ризики пошкодження майна, яке знаходилося поруч, і шкода здоров’ю учасників процесуальної процедури його не зупинили", — сказав прокурор.

При цьому перед початком засідання суду Тищенко назвав неправдивою інформацію про розбитий телефон. Він також засумнівався, що журналісти перевіряли ці дані, а відео — могло бути фейком.

"Звідки у вас така інформація? Я не можу ані підтвердити, ані спростувати це, оскільки йдуть слідчі дії", — сказав нардеп.

Нагадаємо, що вранці 25 червня до будинку Миколи Тищенка прийшли слідчі ДБР і вручили підозру у справі про напад на колишнього військового у Дніпрі. Нардеп відмовився називати своє прізвище правоохоронцям, а потім різко почав бити по столу телефоном. Після того, як гаджет отримав серйозні пошкодження, нардеп вирішив "посилити ефект" і зігнув його своїми руками до хрускоту скла. Ймовірно, тим самим він вирішив знищити докази, щоб телефон не можна було долучити до справи як доказ.

Експерти зазначили, що з розбитим телефоном доведеться повозитись, щоб витягти з нього хоч якусь інформацію. Однак це складний процес, який потребує дотримання кількох факторів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Микола Тищенко поспілкувався із журналістами у залі суду перед засіданням. Він назвав умову, за якої здасть свій мандат нардепа та висловився ще на кілька тем.