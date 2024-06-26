Ще одна категорія військовозобов'язаних може отримати відстрочку до 25 років: кого це стосується

Законопроэкт тільки зареєстрований

В Україні під час загальної мобілізації певні військовозобов'язані мають право на відстрочку від служби в армії. У Верховній Раді України пропонують розширити коло таких громадян і це стосуватиметься тих, хто був визнаний обмежено придатним у воєнний час.

На військову службу під час мобілізації до досягнення 25 років під час призову не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до останнього закону України.

"Однак, що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив, — не визначено. Зокрема, на практиці, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК", — мовиться у пояснювальній записці.

Тому, цей законопроєкт передбачає, що військовозобов'язані до 25 років не підлягають призову на службу під час мобілізації, якщо вони були визнані непридатними до неї в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", у разі визнання їх придатними до військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації.