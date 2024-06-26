Еще одна категория военнообязанных может получить отсрочку до 25 лет: кого это касается

Законопроэкт только зарегистрирован

В Украине во время общей мобилизации некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от службы в армии. В Верховной Раде Украины предлагают расширить круг таких граждан и это касается тех, кто был признан ограниченно годным в военное время.

На военную службу во время мобилизации до достижения 25 лет во время призыва не подлежат военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу в законе "О мобилизационной подготовку и мобилизацию". Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в последний закон Украины.

"Однако, что делать с теми, кто эту подготовку или службу не проходил — не определено. В частности, на практике, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно пригодному, направляют на ВЛК", — говорится в пояснительной записке.

Поэтому этот законопроект предусматривает, что военнообязанные до 25 лет не подлежат призыву на службу во время мобилизации, если они были признаны непригодными к ней в мирное время, ограничено годными в военное время до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", в случае признания их пригодными к военной службе.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.