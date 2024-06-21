Не всі пільговики отримають відстрочку від мобілізації: адвокат вказала на "підводний камінь" у законі

Адвокат пояснила, на що слід звернути увагу

Не всі військовозобов’язані чоловіки, у яких є дружина з I або II групою інвалідності або оформлене опікунство над недієздатною особою мають право на відстрочку від мобілізації. На цю норму у новому законі про мобілізацію мало хто звертає увагу.

Адвокат Дар’я Тарасенко докладно про це розповіла. Так званий "підводний камінь" прихований у ч. 9 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Єдиним державним реєстром призовників військовозобов’язаних та резервістів забезпечується неможливість надання відстрочки від призову більше ніж одному військовозобов’язаному на підставах, зазначених у пунктах з 9 по 14 ч. 1, ст. 23 цього закону", — сказано в цій частині.

Адвокат навела приклад, щоб докладніше пояснити, що це означає. З одного боку, у жінки є II група інвалідності і її чоловік має право на відстрочку без жодних "але". З іншого боку, якщо з усіх не військовозобов’язаних жінка обрала для догляду свого сина (згідно з п. 13 Закону), то саме він має право на відстрочку.

"Але норма, яку я зачитала, унеможливлює оформити відстрочку відразу для двох. Дозволено лише для когось одного. І в законі немає правила, яким чином буде обрано, кому ж у такій ситуації з цих двох чоловіків надати відстрочку", — сказала Дарія Тарасенко.

Вона припустила, що відстрочку отримає той, хто першим звернеться за її оформленням, а другий отримає відмову з посиланням на цю саму 9 частину Закону. Те саме стосується ситуації, коли жінка є недієздатною і їй призначений опікуном не чоловік, а інший член сім’ї.

"Як на мене, тут неузгодженість закону і буде розбіжність закону та реальної практики. Зверніть увагу на цей нюанс, коли захочете оформляти відстрочку", — сказала Дарія Тарасенко.

Також "Телеграф" розповідав про те, як відбувається вручення повісток на роботі. У Міноборони також пояснили, що буде, якщо роботодавець відмовиться це робити.