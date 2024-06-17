Інвалідність не перепона: кого та як можуть мобілізувати в Україні

Людина, що має право на відстрочку через інвалідність — повинна звернутися до ТЦК та оформити відстрочку офіційно

Оновлене законодавство про мобілізацію передбачає відстрочку для певних категорій військовозобов'язаних. Серед них — хворі, які мають через певний термін у 6 — 12 місяців повторно проти військово-лікарську комісію. Якщо ж у людини визначений ступінь інвалідності, то така людина не підлягає мобілізації.

Про це йдеться у статті 23 пункті 2 закону. Зазначено, що люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, яку визнали такою в установленому порядку, не підлягають призову. Водночас якщо людина з інвалідністю бажає долучитися до війська за власним бажанням, її можуть прийняти на службу. Це можна зробити за контрактом з армією.

Важлива ремарка, якщо військовозобов'язаному чоловіку віком від 25 до 55 років визначили ступінь інвалідності ІІ чи ІІІ вже після повномасштабного вторгнення, потрібно повторно пройти медогляд для підтвердження висновків медико-соціальної експертної комісії. Не стосується це тільки військовослужбовців. Також повторно завітати на ВЛК мають і чоловіки, яким визначили обмежену придатність. Через скасування цієї категорії, потрібно знову пройти огляд та отримати одну з категорій придатності до служби.

Як отримати відстрочку людині з інвалідністю

Для того, щоб офіційно отримати відстрочку, потрібно звернутися до ТЦК з пенсійним посвідченням та довідкою МСЕК. Після подачі військово-облікових документів людина проходить ВЛК. Адвокат Дар'я Тарасенко зазначає, що людину з інвалідністю можуть визнати придатною до служби, але він/вона мають право на відстрочку і якщо вони бажають скористатися нею — її потрібно оформити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити тим військовозобов'язаним, які не мають військово-облікового документа, але мають право на відстрочку. ВОД вимагають в ТЦК, однак якщо його немає є кілька варіантів дій.