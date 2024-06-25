"Вони патріотично налаштовані": у ЗСУ відреагували на новину про "втечу" ув'язнених із навчального центру "Десна"

Вони за власним бажанням долучились до лав ЗСУ

У Сухопутних військах Збройних сил України спростовують інформацію про втечу колишніх засуджених з навчального центру "Десна", які долучились до лав ЗСУ. Раніше про те, що шість вʼязнів нібито здійснили втечу повідомили джерела "Телеграфу".

На сторінці відомства у Facebook зазначається, що жоден ув'язненій у формі чи без неї не покидав територію центра.

"Всі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах", — йдеться у повідомлені.

У відомстві додають, що колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані і продовжують навчання у центрі. Вони за власним бажанням долучились до лав ЗСУ і вже скоро зможуть проявити себе на полі бою.

Водночас відомий журналіст та відеоблогер Володимир Золкін підтвердив факт втечі. За його словами, це було просто самовільне залишення частини (СЗЧ), а не гучна втеча зі зброєю. І це, заявив Золкін, трапляється у будь-якому навчальному центрі, не тільки з колишніми ув'язненими.

"При тому, що декілька мобілізованих засуджених з тих, які сьогодні пішли в СЗЧ, вже повернулись на територію частини", — каже журналіст.

Зауважимо, що після того, як в Україні дозволили мобілізовувати засуджених, вже понад 2750 в'язнів прийняли рішення вступити до лав Збройних сил України добровільно. Загалом перший етап мобілізації ув'язнених може принести ЗСУ понад 4000 добровольців, які змінять тюрму на окопи.

Водночас, як писав "Телеграф", комбат Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук зауважив, що мобілізація ув’язнених не здатна суттєво покращити ситуацію з мобілізаційним ресурсом в цілому. За його словами, потенціал того, скільки може дати українській армії мобілізація ув'язнених вельми низький і це пояснюється кількома факторами.