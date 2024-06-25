У формі та зі зброєю: з навчального центру втекли засуджені, які мобілізувались

Офіційного коментаря щодо цього ще не було

З навчального центру "Десна" втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. Зазначимо, що йдеться про 169 Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого, який знаходиться у селищі Десна Чернігівської області.

За даними джерел, про втечу повідомило командування військової частини командирам підрозділів навчального центру. За їхніми словами, шість вʼязнів здійснили втечу, при цьому бувши у формі ЗСУ та зі зброєю.

Навчальний центр на мапі

Їхнє подальше місцеперебування не відоме. Також ця інформація не була офіційно оприлюднення військовим командуванням.

Зауважимо, що після того, як в Україні дозволили мобілізовувати засуджених, вже понад 2750 в'язнів прийняли рішення вступити до лав Збройних сил України добровільно. Загалом перший етап мобілізації ув'язнених може принести ЗСУ понад 4000 добровольців, які змінять тюрму на окопи.

Водночас, як писав "Телеграф", комбат Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук зауважив, що мобілізація ув’язнених не здатна суттєво покращити ситуацію з мобілізаційним ресурсом в цілому. За його словами, потенціал того, скільки може дати українській армії мобілізація ув'язнених вельми низький і це пояснюється кількома факторами.