Побега из "Десны" не было: какое наказание грозит мобилизованным осужденным, если они надумают дезертировать

Рассказываем простыми словами о юридических тонкостях

Вчера появилась информация, что из учебного центра "Десна" совершили побег шесть бывших заключенных в воинской форме, которые ранее согласились присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. К счастью, как оказалось, эта информация не соответствовала действительности.

Однако в связи с этим "Телеграф" решил разобраться, как регулируется вопрос мобилизации бывших осужденных и чем отличается самовольное оставление воинской части от дезертирства. Также поднимем вопрос, как же будут нести наказание военные-бывшие осужденные в случае совершения преступления.

Бывшие осужденные — нынешние военные: кому могут отказать в несении службы

Мобилизированными могут быть только лица, которым до истечения срока наказания остается не более трех лет. А вот те, кому осталось находиться в местах лишения свободы более трех лет, будут отказывать в мобилизации без права пересмотра. Если же человек освободился из мест лишения свободы, но уклонился от заключения контракта, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Дезертир или сбежавший: как будут наказывать военных — бывших осужденных

После призыва в ВСУ бывший осужденный уже приобретает статус военнослужащего. Поэтому логично, что и ответственность он будет нести за военные преступления — например, самовольное оставление воинской части, дезертирство, оставление поля боя, отказ действовать оружием или добровольная сдача в плен. В случае совершения нового преступления ему к наказанию по новому приговору присоединят неотбытую часть по предыдущему приговору.

Чем отличается самовольное оставление воинской части от дезертирства?

В Украине за самовольное оставление воинской службы можно понести как административное (ст. 172-11 Кодекса Украины про административные правонарушения, далее — КПАП), так и уголовное наказание (ст. 407 Уголовного кодекса Украины, далее — УК Украины). А вот за дезертирство в УК Украине предусмотрено отдельное наказание. Так чем же они отличаются?

Все дело в том, что для привлечения к административной ответственности за "самоволку" необходимо оставить воинскую часть максимум на десять дней. А вот в УК Украины срок оставления воинской части — от трех дней и даже больше месяца. Причем в случае админнаказания можно "отделаться" штрафом или арестом с содержанием на гауптвахте, но уголовная ответственность предусматривает уже в том числе лишение воли на срок от 5 до 10 лет.

Дезертирством в УК Украины считается самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы и невозвращение на место службы. За такое преступление можно поплатиться от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что законопроект о мобилизации осужденных был проголосован 8 мая. Он позволяет заключенным по нетяжелым статьям, по желанию, заключить контракт с ВСУ и получить за это условно-досрочное освобождение.