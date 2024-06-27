Кому треба донатити: великим фондам, чи конкретним військовим та волонтерам? Українцям дали пораду

Деякі речі складно зробити без великих фондів

Хоча останнім часом все більшої популярності набуває думка, що донатити треба не великим фондам, а конкретному підрозділу, військовому, чи волонтеру, це не відповідає дійсності. Є сенс давати гроші в обох випадках.

Про це, а також про супутник, дрони і бронетехніку, та багато іншого "Телеграфу" розповів директор Благодійного фонду Сергія Притули Андрій Шувалов: Що сталось з супутником, чи стали українці менше донатити і до чого тут жабки? Інтерв'ю з директором Фонду Притули

Він впевнений, що донати великим фондам не менш важливі, ніж гроші для конкретного підрозділу, чи волонтера. Шувалов пояснив це на прикладах.

"Це правильно, і їм потрібно донатити, і великим фондам. Звичайний приклад. Військовослужбовець бригади, яка втратила машину, збирає на авто. Йому потрібні гроші: хлопці підскочать до найближчого населеного пункту чи міста і куплять собі цю машину швидко — завтра, післязавтра. Треба їм дати гроші? Так, треба.Якісь маленькі ініціативи збирають на 5 чи 10 "мавіків", наприклад. Їм треба дати? Треба. Ми їм накидаємо донатів на 5 "мавіків", вони сьогодні зберуть ці кошти, завтра поїдуть їх куплять, через пару днів привезуть і відправлять військовим", — зазначив він.

Водночас, додав він, фонд Притули, як велика організація, теж це зробить — у великих об’ємах та за кращими цінами. Вони здатні привезти не 5, а 100, 150, 500 "мавіків".

"Так, ми їх купимо дешевше. Але це займе певний час. І поки ми веземо своїх 150 "мавіків," хтось вже передав п'ять. Це екосистема, синергія в волонтерському руху, яка повинна бути і яка є. Ми працюємо на рівні бригада/батальйон, невеликі фонди — на рівні рота/взвод. Хтось допомагає конкретному бійцю. Що із вищеперерахованого не треба робити?", — ставить риторичне питання Шувалов.

Він додав, що деякі речі складно зробити без великих фондів. Як приклад директор навів співпрацю його фонду з фондом Azov One.

"Вони разом з тиловиками назбирали на броньовану техніку. Ми допомагаємо її привезти, тому що тут є певні складнощі, а у нас є досвід. Вони самостійно, можливо, з цим би не впорались або витратили багато часу на це. А разом ми це зробили. Ця техніка їде в Україну. Є речі, які військовим складно купити. Наприклад, прилад нічного бачення в Штатах. Ми як фонд можемо назбирати 100-150 заявок і привезти велику партію в 1000 штук", — розповів Шувалов.

Як розповідав "Телеграф", за 10 днів пенсіонер з Опішні на Полтавщині на старенькому велосипеді "Україна" подолав понад 1 200 кілометрів, проїхавши через п’ять областей, і зібрав на підтримку ЗСУ понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Чоловіку 64 роки.