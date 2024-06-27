Одеса може залишитись без швидкої допомоги: владу попередили про серйозну проблему та запропонували вихід

Десятки машин екстреної допомоги не можуть виїхати на виклик

В Одесі утворилася серйозна проблема з нестачею фельдшерів та водіїв швидкої допомоги. Тому Одеська міська рада закликала надати бронь від мобілізації працівникам екстреної медичної допомоги.

Про це у Telegram повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами, тільки за останні 9 місяців за різних обставин з Одеського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф звільнилося понад 600 працівників, а через нестачу кадрів в Одесі щоденно не виїжджає на маршрут 20 машин екстреної допомоги.

"Нещодавно я був на спільних навчаннях, де поспілкувався з одеськими бригадами екстреної допомоги — навантаження колосальне. Майстерність водіїв вражає, адже вони повинні за лічені хвилини доставити медиків на місце, щоб врятувати життя. Ми всі розуміємо — потрібно виконувати плани мобілізації. Нашим військовим на фронті теж потрібні медики. Але ж не на шкоду тим, хто в тилу. Не можна залишати мільйонне місто, яке потерпає від регулярних ворожих обстрілів, без екстреної допомоги", — підкреслив міський голова.

Труханов підкреслив, що депутати Одеської міської ради погодилися, що вже досягнуто критичну межу. За його словами, якщо не буде заброньовано тих, хто ще залишився у службі, то може статися так, що не буде кому приїхати на виклик.

"І від цього не застрахований жоден: ні робітник ТЦК, ні державний службовець, ні охоронець приватної охорони. І навіть родина військового, що сьогодні боронить Україну на фронті", — підкреслив мер Одеси.

Труханов повідомив, що депутати Одеської міської ради підтримала колегіальне звернення надати бронь від мобілізації співробітникам Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та визнати його критично важливим підприємством. Звернення буде направлено до відповідальних органів.

Нагадаємо, 11 червня в Одесі сталася бійка між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали і утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.