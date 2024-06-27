"Відловили та відправили на фронт": скільки мігрантів Росія кинула на війну в Україну

У Слідчому комітеті вважають, що потрібно змінювати міграційну політику РФ

У Росії відправили на війну в Україні понад 10 тисяч осіб, які приїхали в країну як трудові мігранти та отримали російське громадянство. Вони не хотіли ставати на військовий облік.

Про це повідомив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі (ПМЮФ). За його словами, усіх їх "відловили".

"Ми відловили понад 30 тисяч (людина, — ред.), які отримали громадянство і не бажають стати на військовий облік, поставили на облік і вже близько 10 тисяч направили до зони СВО", — сказав Бастрикін.

На його думку, у РФ потрібно змінювати міграційну політику країни.

"Я вважаю, найголовніше — змінити міграційну політику Росії, точно обґрунтувати необхідність, а можливо навіть взагалі зробити так, щоб внутрішні ресурси вирішили свої політичні, економічні, національні та інші проблеми", — додав глава СК.

Як пише The Insider, як мінімум з літа 2023 року з різних регіонів РФ регулярно надходять повідомлення про поліцейські рейди, в ході яких затримують чоловіків, які нещодавно отримали російські паспорти. Їм видавали повістки та ставили на військовий облік. Такі облави проходили в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Підмосков’ї, Воронезькій та Білгородській областях, Чувашії, Красноярському та Приморському краях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними ЗМІ, проти України зараз воюють найманці із 21 країни. Дії російських рекрутерів, які приваблюють людей на війну, у деяких країнах уже сталися гучні скандали.