Кому нужно донатить: большим фондам или конкретным военным и волонтерам? Украинцам дали совет

Некоторые вещи сложно сделать без больших фондов

Хотя в последнее время все большую популярность приобретает мнение, что донатить нужно не большим фондам, а конкретному подразделению, военному или волонтеру, это не соответствует действительности. Есть смысл давать деньги в обоих случаях.

Об этом, а также о спутнике, дронах и бронетехнике, и многом другом "Телеграфу" рассказал директор Благотворительного фонда Сергея Притулы Андрей Шувалов: Что произошло со спутником, стали ли украинцы меньше донатить и при чем здесь лягушки? Интервью с директором Фонда Приюты

Он уверен, что донаты крупным фондам не менее важны, чем деньги для конкретного подразделения или волонтера. Шувалов объяснил это на примерах.

"Это правильно, и им нужно донатить, и большим фондам. Обычный пример. Военнослужащий потерявшей машину бригады собирает на авто. Ему нужны деньги: ребята подпрыгнут к ближайшему населенному пункту или городу и купят себе эту машину быстро — завтра, послезавтра. Нужно им дать деньги? Да, надо. Какие-то маленькие инициативы собирают на 5 или 10 "мавиков", например. Им нужно дать? Нужно. Мы им набросаем донатов на 5 "мавиков", они сегодня соберут средства, завтра их купят, через пару дней привезут и отправят военным", — отметил он.

В то же время, добавил директор, фонд Притулы как большая организация тоже это сделает — в больших объемах и по лучшим ценам. Они способны привезти не 5, а 100, 150, 500 "мавиков".

"Да, мы их купим дешевле. Но это займет некоторое время. И пока мы везем своих 150 "мавиков", кто-то уже передал пять. Это экосистема, синергия в волонтерском движении, которая должна быть и есть. Мы работаем на уровне бригада/батальон, небольшие фонды – на уровне рта/взвод. Кто-то помогает конкретному бойцу. Что из вышеперечисленного не нужно делать?", — задает Шувалов риторический вопрос.

Он добавил, что некоторые вещи сложно сделать без больших фондов. В качестве примера директор привел сотрудничество его фонда с фондом Azov One.

"Они вместе с тыловиками собрали на бронированную технику. Мы помогаем ее привезти, потому что здесь есть определенные сложности, а у нас есть опыт. Они самостоятельно, возможно, с этим не справились бы или потратили много времени. А вместе мы это сделали. Техника уже едет в Украину", — рассказал директор фонда Притулы.

Как рассказывал "Телеграф", за 10 дней пенсионер из Опишни в Полтавской области на стареньком велосипеде "Украина" преодолел более 1 200 километров, проехав через пять областей, и собрал в поддержку ВСУ более 1 миллиона 600 тысяч гривен. Мужчине 64 года.