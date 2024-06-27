"Головна мета досягнута": у Раді розповіли про темпи мобілізації після нового закону

Міноборони щоденно моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових даних

Міністерство оборони України та Верховна Рада досягли головної мети, яка була закладена у новий закон про мобілізацію. Понад два мільйони українців оновили свої обліково-військові дані, на що відведено 60 днів.

Про це сказав член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу. За його словами, темпи мобілізації відповідають очікуванням.

"З моменту набрання чинності закону темпи мобілізації дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону і відповідають тим очікуванням, які ми, Міноборони, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб очікували від цього закону", — зауважив Веніславський.

Він додав, що головної мети, яка закладалася в закон, досягнуто.

"Провести аудит всіх військовозобов'язаних громадян України, з'ясувати де хто перебуває, хто придатний хто ні, хто має право на відстрочку, хто заброньований і хто може бути мобілізований. Міноборони щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових даних, динаміка достатньо позитивна", — підкреслив нардеп.

Так, свої військово-облікові дані вже встигли оновити 2370000 громадян України.

"Переважна більшість через додаток Резерв+, на другому місці ЦНАПи, на третьому ТЦК. Динаміка гарна, це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснює ТЦК. Я думаю, що загалом закон виконав ту місію, заради якого ми його ухвалювали", — відзначив Веніславський.

Нардеп не погодився з тим, що черги до ТЦК збільшуються, оскільки більшість громадян використовує для оновлення даних додаток "Резерв+".

"Користуючись нагодою хочу звернутися до всіх, не вірити в ті байки, що оновлення інформації через Резерв+ має якусь відмінність в оновлені інформації через ТЦК чи ЦНАП. Особисто зіштовхнувся з ситуацією, коли громадянин розказував мені, що через Резерв+ не потрібно оновлюватися, тому що ця інформація потім ніяким чином не буде змінена і оновити її буде неможливо — це все засоби дезінформації. Я не бачу жодних проблем з оновленням даних через Резерв+. Всі можуть дуже оперативно цією можливістю скористатися", — додав Веніславський.

За його словами, динаміка, яка спостерігається в оновленні даних, є позитивною.

"Минув місяць і 8 днів з моменту набрання чинності цього закону. Я думаю, що при знятті страхів перед додатком Резерв+ динаміка може бути значно кращою. Пропускна здатність цієї системи дозволяє значно більше опрацьовувати одномоментно інформації, тому зараз говорити про необхідність продовження 60-денного строку для оновлення даних немає. Є ще 20 з лишнім днів, щоб всі охочі це зробили", — підсумував член комітету ВР з нацбезпеки.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, з яким рівнем IQ українців не мобілізують на службу. Є чотири види розумової відсталості. Не покличуть лише з двома з них.