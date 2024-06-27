"Главная цель достигнута": в Раде рассказали о темпах мобилизации после нового закона

Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных

Министерство обороны Украины и Верховная рада достигли главной цели, которая была заложена в новый закон о мобилизации. Более двух миллионов украинцев обновили свои учетно-военные данные, на что отведено 60 дней.

Об этом сказал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский во время брифинга. По его словам, темпы мобилизации соответствуют ожиданиям.

"С момента вступления в силу закона темпы мобилизации позволяют оптимистично смотреть на механизмы реализации этого закона и соответствуют тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", — подметил Вениславский.

Он добавил, что главная цель, которая закладывалась в закон, достигнута.

"Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто пригоден кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная", — подчеркнул нардеп.

Так, свои военно-учетные данные уже успели обновить 2 370 000 граждан Украины.

"Подавляющее большинство через приложение Резерв+, на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляет ТЦК. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которого мы его принимали", — отметил Вениславский.

Нардеп не согласился с тем, что очереди в ТЦК увеличиваются, так как большая часть граждан использует для обновления данным приложение "Резерв+".

"Пользуясь случаем хочу обратиться ко всем, не верить в те байки, что обновление информации через Резерв+ имеет какое-то отличие в обновлении информации через ТЦК или ЦНАП. Лично столкнулся с ситуацией, когда гражданин рассказывал мне, что через Резерв+ не нужно обновляться, потому что эта информация потом никаким образом не будет изменена и обновить ее будет невозможно — это все средства дезинформации. Я не вижу никаких проблем с обновлением данных через Резерв+. Все могут очень оперативно этой возможностью воспользоваться", — объяснил Вениславский.

По его словам, динамика, которая наблюдается в обновлении данных, является положительной.

"Прошел месяц и 8 дней с момента вступления в силу этого закона. Я думаю, что при снятии страхов перед приложением Резерв+ динамика может быть значительно лучше. Пропускная способность этой системы позволяет значительно больше обрабатывать одномоментно информации, поэтому сейчас говорить о необходимости продления 60-дневного срока для обновления данных нет. Есть еще 20 с лишним дней, чтобы все желающие это сделали", — подытожил член комитета ВР по нацбезопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с каким уровнем IQ украинцев не мобилизуют на службу. Есть четыре вида умственной отсталости. Не призовут только с двумя из них.