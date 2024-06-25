Міноборони виступило проти продовження термінів оновлення даних у ТЦК: названо причину

Кінцевий термін спливає 16 липня

У Міноборони пояснили, чому різко змінили свою позицію щодо продовження термінів оновлення даних у ТЦК. Там вважають, що у військовозобов’язаних ще достатньо часу на це.

Про це розповів речник міністерства Дмитро Лазуткін в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, оборонне відомство не бачить підстав для продовження терміну поновлення даних з 60 до 150 днів.

"Є додаток "Резерв+", зокрема, в якому можна оновити свої дані протягом кількох хвилин. Час ще є до 16 липня, тому поки що все залишається в силі", — сказав він.

За словами Лазуткіна, наразі тривають консультації та дискусії з цього приводу, проте нині кінцевий термін оновлення даних залишається таким самим, як і був.

Як повідомлялося раніше, 25 червня нардеп Володимир Ар’єв повідомив, що Міноборони підтримує ініціативу щодо збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Втім, пізніше у ЗМІ з’явився лист міністра оборони Рустема Умєрова, у якому йдеться про те, що його відомство виступає проти цього. Що спричинило таку різку зміну думки наразі невідомо.

Військовозобов’язані українці з 25 червня можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом після оновлення даних не лише у ТЦК, а й у центрах надання адмінпослуг.