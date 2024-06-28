Отключение света в Украине 29 июня: как и сколько будут действовать графики

Всего действует шесть очередей отключения

В субботу, 29 июня, в Украине продолжится отключение электроэнергии в течение суток. Они будут проходить в соответствии с графиками.

Причиной тому является дефицит электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Когда по графику у вас есть свет – потребляйте, пожалуйста, бережливо", — сообщили в Укрэнерго.

По данным компании, питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Отметим, что графики имеют три категории: свет есть (обозначен белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (обозначен светло-серым). Потребители поделены на шесть групп, которые поочередно отключают свет.

Стоит добавить, что применение графиков отключения света в Украине — это вынужденный ответный шаг на сложную ситуацию в энергосистеме нашей страны после вражеского обстрела.

Ранее "Телеграф" писал, что в связи с острой нехваткой электроэнергии в Украине "Укрзалізниця" планирует в ближайшее время построить газовые электростанции общей мощностью 250 МВт. Они будут снабжать светом не только компанию и подключенных потребителей, но и других объектов.