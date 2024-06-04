Світла не буде по 10 годин на добу? У Раді зробили невтішний прогноз

Підвищення тарифу не вплине на ситуацію

В Україні відключення світла можуть відбуватись на 10 годин на добу. Такий сценарій можливий за умови суттєвого зниження температури повітря.

Про це в ефірі в ефірі Київ24 розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом.

"Ми маємо з вами ще розуміти, що об'єктивно, і це найголовніший момент зараз, ще більш головніший ніж сам тариф на електроенергію. Ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна. І взимку вона буде, на жаль, ще складнішою", — підкреслив нардеп.

За словами Нагорняка, українці мають розраховувати, що взимку будуть "не сильно оптимістичні сценарії". Він підкреслив, що при температурі мінус 10 за Цельсієм світло може бути 12-14 годин на добу, таким чином 10 годин на добу українці можуть бути без світла.

Нагадаємо, 31 травня уряд ухвалив рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год без диференціації за обсягами споживання. Таку ціну українці бачитимуть в платіжках до кінця квітня 2025 року.