Про свічки і ліхтарі можна забути: в Україні планують менше вимикати світло, як це працюватиме

Рішення може бути прийнято 18 червня

Уряд готується суттєво скоротити перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. Тому найближчим часом ситуація з відключенням світла в Україні може покращитись. Раніше ми вже розповідали, що українцям обіцяють більш справедливі відключення світла.

Про це в ефірі "Київ24" повідомив радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко. Він каже, що це дозволить більш рівномірно розподіляти ліміт електричної енергії.

"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи, перелік має суттєво зменшитися", — додав Бойко.

Також за його словами, це дозволить більш рівномірно розподіляти ліміт електричної енергії. Що повинно призвести до збільшення кола споживачів, які охоплюються графіками стабілізаційних відключень водночас і до зменшення тривалості таких відключень.

"Я очікую, що рішення щодо цього буде прийняте вже завтра (18 червня — ред.)", — підсумував радник прем’єр-міністра України.

Нагадаємо, згідно з інформацією "Укренерго", графіки минулого тижня застосовувалися з різних причин. Спочатку на перший план виходило зростання споживання через спеку, потім були знеструмлення через негоду, а ближче до вихідних додалося зниження роботи сонячних електростанцій через хмарність. "Телеграф" розповів, чому і як це впливає на енергосистему і відключення світла.

Раніше "Телеграф" писав, що цієї зими наша країна має високі шанси уникнути тотального блекауту. Це можливо навіть попри нові удари росіян.