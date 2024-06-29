Їм можна не напружуватися: кому з українців не треба оновлювати дані в ТЦК і чому

На оновлення даних залишається зовсім небагато часу

В Україні 16 липня спливає крайній термін оновлення даних у ТЦК, однак ряду жителів нашої країни це робити не доведеться. Усього до списку увійшло 6 категорій людей.

Про це пише УНІАН. Зазначається, що подібні винятки прописані у новому законі про мобілізацію, підписаному президентом Володимиром Зеленським 18 травня 2024 року.

Таким чином до цього списку потрапляють:

чоловіки, які не підходять за віком — тобто молодше 18-ти та старше 60-ти;

військовозобов’язані, які були виключені з військового обліку;

непридатні для несення служби за рішенням військово-лікарської комісії;

жінки, які не є військовозобов’язаними;

чинні військовослужбовці;

жителі України, які не є її громадянами.

Щодо пункту про виключення з військового обліку, то воно відбувається у трьох випадках — визнання непридатним за рішенням ВЛК, досягнення 60 років під час перебування у запасі, вихід із громадянства України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка, який раніше не проходив військову службу.

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