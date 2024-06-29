Им можно не напрягаться: кому из украинцев не надо обновлять данные в ТЦК и почему

На обновление данных остается совсем немного времени

В Украине 16 июля истекает крайний срок обновления данных в ТЦК, однако ряду жителей нашей страны это делать не придется. Всего в список вошло 6 категорий людей.

Об этом пишет УНИАН. Отмечается, что подобные исключения прописаны в новом законе о мобилизации, который был подписан президентом Владимиром Зеленским 18 мая 2024 года.

Таким образом в этот список попадают:

мужчины, которые не подходят по возрасту — то есть моложе 18-ти и старше 60-ти;

военнообязанные, которые были исключены с воинского учета;

непригодные к несению службы по решению военно-врачебной комиссии;

женщины, которые не являются военнообязаными;

действующие военнослужащие;

жители Украины, которые не являются ее гражданами.

Что касается пункта об исключении с воинского учета, то оно происходит в трех случаях — признание непригодным по решению ВВК, достижения 60 лет во время пребывания в запасе, выход из гражданства Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизировать мужчину, который ранее не проходил воинскую службу.

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