Штраф отримуватимуть не всі? У Міноборони розповіли про новий порядок покарання ухилянтів

ТЦК спочатку має виконати низку дій та перевірити реєстри

Штрафувати порушників закону про мобілізацію, які не оновили військово-облікові дані, будуть лише після того, як у ТЦК переконаються, що даних немає в інших реєстрах. А вже після цього можна буде складати постанову, за якою призначатимуть адміністративну відповідальність.

Якщо ж людина не оновлювала дані у ТЦК, але у неї оновлені дані в інших реєстрах, то вона не вважається порушником. Про це заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю "Армія ТБ".

"Ми зараз внесли норму, що штраф накладається лише на тих осіб, які ухиляються від військового обліку, по яким немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, і ми можемо зробити запити по людині і отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи і не оновлюючи дані про місце проживання. Немає підстав, у КУпАП є чітка норма, що штраф застосовується до порушників, тільки коли по цих даних немає обміну з іншими реєстрами" — сказала заступниця міністра.

За її словами, по більшості даних вже є інтеграція реєстрів, адже, до прикладу, "Оберіг" містить цілий набір персональних даних людини. включаючи освіту, місце роботи. Але найближчих часом Міноборони планує вийти з роз’ясненням по кожному типу даних – де є реєстр, а де немає.

"Працівник ТЦК спочатку має "сходити" в реєстр, отримати ці дані в реєстрі, якщо їх там немає – лише тоді скласти постанову. Це дуже правильний запобіжник. Але, дійсно, якщо там необхідні певні дані, наприклад, немає даних про військово-облікову спеціальність, які може внести лише працівник ТЦК, то людина має з’явитися до ТЦК, і оновити ці дані. Тут питань немає, тут буде порушення" — підкреслила заступниця міністра.

Також, за словами Катерини Чорногоренко, поки відсоток людського фактора, коли працівник ТЦК вирішує, які людини потрапляють в цей "червоний пул", великий.

"Наприклад, працівник ТЦК зробив всі запити у реєстри і бачить, що два поля є незаповненими, зокрема ВОС – він робить оповіщення, надсилає повістку. Людина не приходить, він бачить, що людина пройшла цю "червону лінію". Отже, коли працівник ТЦК "посмикав" всі реєстри, викликав людину, лише після цього працівник ТЦК може скласти постанову про адміністративну відповідальність" — пояснила заступниця міністра.

Раніше "Телеграф" писав, що військовозобов’язані українці, які ухиляються від мобілізації та військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Перша передбачає штраф чи виправні роботи, а друга загрожує позбавленням волі. Адвокат Руслан Пронін пояснив, у яких випадках і якого покарання можна очікувати.