"Долучатися" чи "доєднуватися": мовознавиця відповіла, як правильно казати українською

Вивчайте рідну мову разом з "Телеграфом"

Останні роки в Україні спостерігається значне зростання інтересу до української мови. Все більше українців переходять на спілкування рідною мовою у повсякденному житті, але ще досі вживають неправильні слова або на суржику, чи на російській. Стосується це і слова "долучатися".

Але є і ще одне українське слово "доєднуватись". Про це літературна редакторка й коректорка української мови Юлія Мороз розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Неочікувано про мову: чому доєднуватися можна, а ходити за продуктами — ні". Вона пояснила, чи є помилка у вживанні цього слова.

"Я вважаю, що це взагалі не помилка. Цього слова не фіксують словники, але воно утворене абсолютно природно. По суті, ми стали свідками виникнення нового слова. У нас же є приєднуватися і прилучатися, а також є "долучатися", то чому ж не можна вжити і "доєднуватися"? Якби це було якесь скальковане з російської слово чи недолугий англіцизм, то я б рекомендувала уникати його, а от "доєднуватися" цілком українське, утворене за допомогою префікса до- і дієслова "єднатися", — каже вона.

Деякі письменники-сучасники вживають це слово:

• Поступово до гурту доєднувалися юристи, письменники, не стали цуратися ділові люди, небайдужі української справи… (Іван Корсак).

• Йшли уздовж берега. До них доєднувалися люди в інших місцях (Владислав Івченко).

• …Зупинка біля генерала Бойнебурґа та фельдмаршала поручника Маловеца — і саме в цьому місці до натовпу доєдналися ми: Аделя […], Петро […] та я з малим знайдою […] (Софія Андрухович).

Більше того це слово використовував Михайло Грушевський:

• До екзекуцій Самойловича і Дорошенка, московських, татарських і турецьких доєдналися ще й польські: Польща, яка спочатку не опротестувала приєднання Правобережної України до Лівобережної, виступила тепер з претензіями й вислала військо.

Можна побачити і в сучасній перекладній літературі:

• До хору доєдналися ще двоє із лісової хащі (Террі Пратчетт. "Морт").

• Нез’ясоване колективне безумство, що примушує людей доєднуватися до примарного почту, що летить по небі (Анджей Сапковський. "Відьмак").

• А за милю, в них за спинами, в терміналі, двоє чоловіків доєдналися до третього в зеленій автівці (Стівен Кінґ. "Та, що породжує вогонь").

"Отже, я особисто не маю нічого проти цього слова й не вважаю, що його вживати помилково", — каже літературна редакторка.

Раніше "Телеграф" писав, що мовознавиця пояснила, як грамотно дякувати українською.