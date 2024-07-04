Неявка до ТЦК: чи врятує сплата штрафу від подальшої мобілізації в армію

Відповідь дала адвокатка

Після того, як особа отримала повістку і не з'явилась у ТЦК для актуалізування даних, їй випишуть штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Чи може в такому випадку чоловік більше не підлягати мобілізації?

Як каже адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь у коментарі "РБК-Україна", якщо особа сплатила штраф, то це не означає, що вона не піде до армії. Це стягнення не може звільняти від військової служби.

За її словами, оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення", тобто якщо особа не явилась за повісткою у визначену дату в ТЦК.

"Будь-яка наступна повістка та неявка в цю дату буде новим порушенням", – зазначила вона.

Вона зауважила, що вдень кількість можливих викликів за повісткою незлічені.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури – направлення повістки поштою – штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", — припустила Кісь.

Тому, як зауважила вона, що ТЦК не заборонено щодня викликати українця на наступну дату, якщо в попередню він не з'явиться, резюмуючи, що шлях до заборгованості в 160 тисяч гривень "не такий вже довгий".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть ухилянти втратити можливість керувати авто.