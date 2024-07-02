Не лише посвідчення: що має пред’явити представник ТЦК при врученні повістки

Є одна умова, за якої представник ТЦК має пред’явити разом із посвідченням інші документи

В Україні продовжує діяти обов’язкова мобілізація всіх військовозобов’язаних, під час якої працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) вручають повістки. Перш ніж це зробити, вони повинні пред’явити не тільки відповідне посвідчення, але й низку інших документів, що підтверджують.

Про це пише адвокат Дар’я Тарасенко. Вона зазначила, що працівники ТЦК разом із посвідченням мають надати інші документи, які підтверджують особу.

"Разом із посвідченням має бути пред’явлений паспорт громадянина або посвідчення офіцера, або військовий квиток, або службове посвідчення", — розповіла Дарія Тарасенко.

За словами адвоката, цей обов’язок виникає за однієї умови. Представник ТЦК і СП повинен пред’явити документи у разі, коли цього вимагає особа, що перевіряється.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення осіб, які вручають повістки. Його вони мають показати під час перевірки документів на вимогу громадянина. Також "Телеграф" раніше розповідав, що буде, якщо ТЦК зупинили на вулиці і при собі людина не має документів.