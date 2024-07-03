Будуть ходити пішки? Чи можуть ухилянти втратити можливість керувати автомобілем

Роз'яснення дали експерти

В Україні продовжує тривати загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаними є чоловіки від 18 до 60 років, однак деякі з них ухиляються від призову.

Чи можуть в такому випадку українці втратити водійське посвідчення. На це питання відповіли речник Полтавського обласного ТЦК СП майор Роман Істомін та речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін виданню "РБК-Україна".

За словами Істоміна, якщо начальник ТЦК отримав письмову відповідь від поліції про неможливе адміністративне затримання та доставлення особи, то він надсилає українцю рекомендований лист вимоги про виконання обов'язків у паперовому форматі через пошту.

У разі, якщо особа протягом 10 днів з дня вручення повістки не звернувся до ТЦК чи СП добровільно, то вони звертаються до суду.

"Стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення", – сказав Істомін.

Лазуткін також підтвердив слова речника Полтавського ТЦК СП, нагадавши про те, що в законі йдеться про тимчасове обмеження керування машини. Якщо особа оновила свої дані, то суд скасовує цю заборону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з осіб в Україні може бути мобілізованим з 1 липня.