Неявка в ТЦК: спасет ли уплата штрафа от дальнейшей мобилизации в армию

Ответ дала адвокат

После того как человек получил повестку и не явился в ТЦК для актуализации данных, ему выпишут штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Может ли в таком случае мужчина больше не подлежать мобилизации?

Как говорит адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии "РБК-Украина", если лицо заплатило штраф, то это не значит, что он не пойдет в армию. Это взыскание не может быть освобождено от военной службы.

По ее словам, оплата штрафа является лишь "исполнением обязанности за нарушение", то есть если лицо не явилось по повестке в определенную дату в ТЦК.

"Любая последующая повестка и неявка в эту дату будет новым нарушением ", — отметила она.

Она отметила, что ежедневное количество возможных вызовов по повестке бесчисленно.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры — направление повестки по почте — штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — предположила Кись.

Поэтому, как отметила она, что ТЦК не запрещено ежедневно вызывать украинца на следующую дату, если в предыдущую он не появится, резюмируя, что путь к задолженности в 160 тысяч гривен "не так уж длинный".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли уклонять упустить возможность управлять автомобилем.