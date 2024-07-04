Мобилизация-2024: какие документы следует привести в порядок перед отправкой в ряды ВСУ, — советы адвоката
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Рассказываем, о чем следует позаботиться заранее
В Украине усиливается мобилизация и к моменту получения повестки желательно подготовиться не только в плане снаряжения, но и привести в порядок документы. Ведь может сложиться так, что придется разбираться с кредитом, сидя в окопе, или вспоминать, в каком ящике лежат оригиналы каких-либо документов. А здесь важно иметь свежую голову, четкий ход мыслей и не отвлекаться на бумажки.
"Телеграф" разбирался, какие документы должны быть на руках у родных военнослужащих. Для этого мы проконсультировались с адвокатом Ярославом Жукровским.
Отдайте оригиналы жене, подтвердите доверенность у нотариуса
В принципе не существует какого-либо универсального советчика в таких ситуациях, признается адвокат, однако все же советует обратить внимание на следующее:
- навести порядок в правоустанавливающих документах на имущество, где является собственником или совладельцем военнослужащий – землю или недвижимость. Либо он имеет право на имущество, которое в силу разных обстоятельств не успел реализовать (например, право безвозмездного получения земельного участка или право на наследство).
- отсутствие долговых обязательств перед банками, финансовыми учреждениями или физическими лицами, задолженность по уплате алиментов, штрафов за нарушение правил дорожного движения, открытых исполнительных производств и т.д.
Лучше собрать оригиналы всех документов и передать это ближайшему человеку, который будет их хранить.
"Конечно, важно, чтобы оригиналы документов, имеющих отношение к военнослужащему, были у близкого человека и хранились в одном месте. Следует провести проверку имеющихся документов: что имеем, и того чего нет, и что требует дополнительного оформления", — рассказывает Жукровский.
Часто практикуется оформление доверенности на представительство интересов военнослужащего. Этот документ позволяет представлять интересы доверителя в банке, страховых компаниях, государственных органах.
"Но она не всегда может решить все жизненные ситуации, которые могут возникать во время прохождения военной службы. Когда речь идет о пропавших без вести лицах в особых обстоятельствах, то возникают трудности по реализации полномочий в рамках оформленных доверенностей", — рассказал адвокат.
Надеемся, что этот документ не пригодится. Но война – дело опасное и на всякий случай можно составить завещание и нотариально его удостоверить. Ведь в противном случае придется делить наследство в соответствии с законодательством, где предусмотрено пять очередей наследников.
"Но в таких случаях нужно помнить, что в случае составления нового завещания, предыдущий будет не актуален. Или даже наличия лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания составленного завещания. Или же вероятного обжалования самого содержания завещания ”, — предупреждает Жукровский.
Также недавно была введена возможность для военнослужащих относительно составления личного распоряжения военнослужащего на случай смерти или гибели, когда речь идет о размере долей при выплате единовременной денежной помощи.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных изменениях по призыву в июле. В частности, 16 июля заканчивается дедлайн по уточнению данных в ТЦК.