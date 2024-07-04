Мобилизация-2024: какие документы следует привести в порядок перед отправкой в ряды ВСУ, — советы адвоката

Рассказываем, о чем следует позаботиться заранее

В Украине усиливается мобилизация и к моменту получения повестки желательно подготовиться не только в плане снаряжения, но и привести в порядок документы. Ведь может сложиться так, что придется разбираться с кредитом, сидя в окопе, или вспоминать, в каком ящике лежат оригиналы каких-либо документов. А здесь важно иметь свежую голову, четкий ход мыслей и не отвлекаться на бумажки.

"Телеграф" разбирался, какие документы должны быть на руках у родных военнослужащих. Для этого мы проконсультировались с адвокатом Ярославом Жукровским.

Отдайте оригиналы жене, подтвердите доверенность у нотариуса

В принципе не существует какого-либо универсального советчика в таких ситуациях, признается адвокат, однако все же советует обратить внимание на следующее:

навести порядок в правоустанавливающих документах на имущество , где является собственником или совладельцем военнослужащий – землю или недвижимость. Либо он имеет право на имущество, которое в силу разных обстоятельств не успел реализовать (например, право безвозмездного получения земельного участка или право на наследство).

, где является собственником или совладельцем военнослужащий – землю или недвижимость. Либо он имеет право на имущество, которое в силу разных обстоятельств не успел реализовать (например, право безвозмездного получения земельного участка или право на наследство). отсутствие долговых обязательств перед банками, финансовыми учреждениями или физическими лицами, задолженность по уплате алиментов, штрафов за нарушение правил дорожного движения, открытых исполнительных производств и т.д.

Лучше собрать оригиналы всех документов и передать это ближайшему человеку, который будет их хранить.

"Конечно, важно, чтобы оригиналы документов, имеющих отношение к военнослужащему, были у близкого человека и хранились в одном месте. Следует провести проверку имеющихся документов: что имеем, и того чего нет, и что требует дополнительного оформления", — рассказывает Жукровский.

Часто практикуется оформление доверенности на представительство интересов военнослужащего. Этот документ позволяет представлять интересы доверителя в банке, страховых компаниях, государственных органах.

"Но она не всегда может решить все жизненные ситуации, которые могут возникать во время прохождения военной службы. Когда речь идет о пропавших без вести лицах в особых обстоятельствах, то возникают трудности по реализации полномочий в рамках оформленных доверенностей", — рассказал адвокат.

Надеемся, что этот документ не пригодится. Но война – дело опасное и на всякий случай можно составить завещание и нотариально его удостоверить. Ведь в противном случае придется делить наследство в соответствии с законодательством, где предусмотрено пять очередей наследников.

"Но в таких случаях нужно помнить, что в случае составления нового завещания, предыдущий будет не актуален. Или даже наличия лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания составленного завещания. Или же вероятного обжалования самого содержания завещания ”, — предупреждает Жукровский.

Также недавно была введена возможность для военнослужащих относительно составления личного распоряжения военнослужащего на случай смерти или гибели, когда речь идет о размере долей при выплате единовременной денежной помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных изменениях по призыву в июле. В частности, 16 июля заканчивается дедлайн по уточнению данных в ТЦК.