Хто в Україні може вручати повістки: за яких умов це зробить навіть листоноша

Адвокатка назвала уповноважених осіб

Чинний закон про мобілізацію з 18 травня передбачає розширення кола осіб, які можуть вручати повістки.

Їх є декілька категорій, а головними з них є представники ТЦК та СП, структурних підрозділів держадміністрацій та виконавчих органів рад. Хто ще має таке право, розповідає адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь у коментарі для РБК-Україна.

Хто може вручати повістки і де

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження, повістки видаються — представниками ТЦК чи СП в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП за наявністю посвідченя, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) або виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад; За місцем проживання — може вручати керівник установи/організації або фізична особа – підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками чи голова правління ОСББ та групи оповіщення; За місцем роботи чи навчання має право вручати директор, чи працівник відділу кадрів у випадку за наказом директора, а у другому випадку — представники підприємств, установ, організацій, навчального закладу; По всій території України — представники підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, але це стосується лише резервістів та військових, які перебувають в зазначених органах на обліку. За допомогою пошти — листоноші не можуть вручити повістку, але вони приносять конверт (поштове відправлення), в якому є вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як будуть розсилатись повістки за допомогою Укрпошти й за яких умов вони будуть офіційно вручені.