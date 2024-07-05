Той, хто видає повістку, зобов’язаний показати посвідчення: як воно виглядає й інші важливі моменти

На ньому має бути особистий підпис керівника організації, який його видав та гербова печатка

Кабінет Міністрів України Постановою від 18 червня 2024 р. №748 затвердив форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Пред’являти його така людина зобов’язана на вимогу військовозобов’язаного.

Як пояснила адвокат Дар’я Тарасенко, хоча згідно з Постановою 560 особа, яка має право вручати повістки, зобов’язана пред’явити посвідчення особи, яка уповноважена вручати повістки, донедавна таких посвідчень не існувало. Юрист звернула увагу на кілька нюансів.

Насамперед важливо знати що представник ТЦК і СП зобов’язаний пред’являти документи лише на вимогу особи, що перевіряється. Разом із посвідченням він має пред’явити також один із цих документів:

паспорт громадянина України,

посвідчення офіцера,

військовий квиток,

службове посвідчення.

Посвідчення людини, уповноваженої вручати повістки, видається головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації). На ньому має бути особистий підпис керівника та гербова печатка.

"Таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення", — наголосила адвокат.

Вона додала, що закон передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП чи поліцейський мають здійснювати фото- та відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів. Однак ці вимоги будуть застосовуватись з 18 серпня (п. 11 ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 3633-IX).

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