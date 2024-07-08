Повістка від ТЦК поштою. Що потрібно знати і які є "підводні камені"

Покарання за неявку по повістці можна оскаржити, але лише з однієї причини

З четверга, 4 липня, Житомирська міськрада розпочала розсилку повісток військовозобов’язаним рекомендованими листами, пригрозивши зверненням у поліцію у разі відмови їх отримувати. Але як пояснили "Телеграфу" юристи, до 16 липня подібне розсилання прямо заборонено Постановою Кабінету міністрів, яка відводить 60 днів для уточнення своїх контактних даних.

"Телеграф" вирішив розібратися, яким чином відбуватиметься розсилка подібних листів після 16 липня, що потрібно знати про процес їх доставки. І як виявилося, у майбутньому процесі доставки повісток військовозобов’язаним українцям маса "підводного каміння".

Потрібен поштова скринька

Як повідомили "Телеграфу" в "Укрпошті", поки жодного договору на доставку повісток поштою вони не укладали, якщо ж це станеться, їхнє відправлення здійснюватиметься відповідно до Правил надання поштових послуг.

Так, пунктами 33-36 та 38 Правил регулюються оформлення листів, у тому числі рекомендованих, якими, власне, і планується розсилати повістки з вимогою з’явитися до ТЦК.

Відмінність рекомендованих листів від звичайних у тому, що одержувач повинен підтвердити отримання листа або він може бути вручений повнолітньому члену сім’ї, який проживає з адресатом. Якщо вручити його не вдалося, одержувач повинен інформуватися про направлення листа, наприклад, залишенням повідомлення в поштовій скриньці (пункт 86). При цьому згідно з пунктом 76 одержувач повинен забезпечити умови для вручення йому листа, простіше кажучи, мати поштову скриньку, інакше пошта може відмовитися надсилати йому поштові повідомлення.

Тобто можна подумати, що необхідною умовою одержання рекомендованого листа з повісткою до ТЦК може стати розписка у його отриманні, тобто можна уникати цього. Але насправді все не так просто.

Не розписався в отриманні — все одно отримав

Ухвалений 11 квітня Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" підкоригував правила доставки вимог поштою. Так, його стаття 27 вважає днем вручення вимоги:

день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин на адресу місцезнаходження;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин на адресу місцезнаходження.

Таким чином, якщо з якихось цілком об’єктивних причин військовозобов’язаний не отримав направлену йому поштою вимогу, наприклад, через відсутність тієї самої поштової скриньки або графіка роботи, в ТЦК можуть вважати його таким, що ухиляється від явки.

Через 10 днів після вручення вимоги запускається механізм штрафних санкцій, наприклад, штраф від 17 000 гривень, позбавлення прав водія та інше.

"Підводні камені"

Відповідно до статті 22 прийнятого закону поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки чи інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у певний пункт та строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) чи близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний не пізніше трьох діб від зазначеного у повістці дня прибути до ТЦК та повідомити про причини неявки та з підтвердженими документами від державних органів, установ та організацій. Втім, закон прописує можливість інформування ТЦК будь-яким іншим способом. Тим не менше, після повідомлення про об’єктивний характер своєї відсутності, він буде зобов’язаний з’явитися в ТЦК не пізніше ніж через 7 днів.

При цьому юристи особливо зазначають, що важливим є юридично грамотне оформлення самої повістки, що визначається пунктом 34 Постанови Кабінету міністрів України №560 від 16 травня. Так, їм прямо прописуються вимоги до термінів відправлення повістки та часу явки по ньому – поштове відправлення має бути направлене не пізніше наступного дня після його підпису. Дата ж явки до ТЦК не може бути раніше 14 днів після підпису повістки.

Інакше кажучи, згідно із законом підписану 1 серпня повістку "Укрпошта" має направити на адресу не пізніше 2 серпня, а дата явки до ТЦК не може бути раніше 15 серпня. Якщо ці правила не дотримуються, повістка вважається спрямованим з порушеннями і тоді покарання за неприбуття по ній можна оскаржити, кажуть юристи.

"Якщо повістка не відповідає формі та змісту, визначеному статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку", і була направлена ​​неправильно згідно з пунктом 34 Постанови Кабінету Міністрів України №560, то якщо ви не з’явилися у військкомат (проігнорували таку повістку), притягнення до відповідальності неможливо. Якщо ж військкомат і все ж таки становитиме постанову про притягнення до відповідальності, її можна оскаржити в судовому порядку", — підкреслила "Телеграфу" адвокат по військовим справам адвокатського об'єднання "Актум" Тетяна Лебедєва.

.Якщо ж таку повістку отримав військовозобов’язаний, який не оновив свої дані згідно із законом, його не можуть оштрафувати на 17 000-25 500 гривень за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Повістка поштою – як це буде працювати?

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та Постанови КМУ №560, механізм відправлення листів від ТЦК поштою запрацює саме після 16 липня. І він може виглядати одним із двох зазначених способів:

із закінченням 60 днів, які закон віддає на уточнення своїх даних, тих, хто не оновив свої дані в ТЦК або "Резерві+", будуть вважатися ухилистами і потраплять до бази розшуку. На підставі цього їх можуть затримувати патрулі зі співробітників ТЦК та Нацполіції, а у разі неможливості цього – спрямовувати на останню відому адресу вимогу з’явитися до ТЦК протягом 10 діб, якщо військовозобов’язаний проігнорує його, Територіальний центр комплектування може подати до суду на обмеження права на керування автомобілем. авто ухилистом;

перед внесенням військовозобов’язаного до розшуку, йому може бути направлена повістка з рекомендованим листом з’явитися до ТЦК на уточнення даних. Лише після неможливості її вручення запускається механізм внесення у основу з наступним порядком дій, зазначеним у методі №1 із напрямом вимоги від ТЦК.

Як пояснила "Телеграфу" адвокат у військових справах адвокатського об’єднання "Актум" Олена Хоменко, неявка за повісткою дає підстави для ТЦК та СП вважати військовозобов’язаного "ухилистом" і подавати в розшук з метою адміністративного затримання та доставки до ТЦК та СП.

"У разі неможливості розшукати людину та здійснити адміністративне затримання, надсилатиметься ще один документ - "вимога" з метою протягом 10 календарних днів з’явитися до ТЦК та СП. Ігнорування такої вимоги тягне за собою звернення ТЦК та СП до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Тим часом посилюються вимоги до професій, що дають право на відстрочку від мобілізації. Так, уже восени чоловіки, які вступають на навчання до аспірантури, що дає право на відстрочку, повинні пройти тестування з англійської та української мов, що дозволить виявити хоча б частину тих чоловіків, які просто хочуть уникнути мобілізації.