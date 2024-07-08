Кто в Украине может вручать повестки: при каких условиях это сделает даже почтальон

Адвокат назвала уполномоченных лиц

Действующий закон о мобилизации с 18 мая предусматривает расширение круга лиц, которые могут вручать повестки.

Их несколько категорий, а главными из них являются представители ТЦК и СП, структурных подразделений госадминистраций и исполнительных органов советов. Кто еще имеет такое право, рассказывает адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии для РБК-Украина.

Кто может вручать повестки и где

В общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, повестки выдаются — представителями ТЦК или СП в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП при наличии удостоверения, структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) или исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов; По месту жительства — может вручать руководитель учреждения/организации или физическое лицо – предприниматель, предоставляющий услуги по управлению многоквартирными домами или председатель правления ОСМД и группы оповещения; По месту работы или учебы имеет право вручать директор или работник отдела кадров в случае по приказу директора, а во втором случае — представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения; По всей территории Украины — представители подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, но это касается только резервистов и военных, состоящих в указанных органах на учете; С помощью почты — почтальоны не могут вручить повестку, но они приносят конверт (почтовую отправку), в котором есть она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будут рассылаться повестки с помощью Укрпочты и при каких условиях они будут официально вручены.