Уніфікація тарифів на розподіл е/е нанесе бізнесу 5-6 млрд грн збитків на рік, – експерт

Якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 млрд грн.

Про це заявив економіст Олексій Кущ, коментуючи відповідну інформацію НКРЕКП та ExPro.

"Це дуже дивна ініціатива, оскільки сама уніфікація цих тарифів протирічить європейському досвіду та світовій практиці, а також здоровому глузду", – сказав він.

За його словами, в результаті приведення тарифів до одного рівня призведе до несправедливого перерозподілу витрат на обслуговування мереж між різними групами споживачів. "Для енергоємних підприємств тарифи на розподіл зростуть з 24 коп. до 1,21 грн за кВт-год (без ПДВ), тоді як для дрібних споживачів зменшиться з 1,65 грн до 1,21 грн за кВт-год (без ПДВ)", – відмітив Кущ.

Окрім цього, як зазначив економіст, будуть створені неправильні стимули для розвитку електромереж – приєднання відбуватиметься лише до низьковольтних мереж. "В подальшому це призведе до суттєвого збільшення витрат на обслуговування мереж", – підкреслив він.

Олексій Кущ також зазначив, що уніфікація тарифів негативно вплине й на наявні інвестиції. "Багато хто в Україні вже вклав гроші у будівництво заводів та підстанцій 35 кіловольт саме заради приєднання на 1 клас розподілу, і завдяки цьому рішенню вони отримають "нежданчик", – відмітив експерт.

Нагадаємо, що у НКРЕКП повідомили про існування ініціативи щодо приведення тарифів на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги до одного рівня, яка знаходиться на етапі обговорення. Також було обіцяно провести оцінки економічних наслідків такого рішення та залучити до дискусії великих непобутових споживачів.