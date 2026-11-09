Поки нема світла і зв'язку: чи дасть вам "АТБ" користуватися своїм Wi-Fi
- Автор
-
- Дата публікації
-
Співробітник спростував припущення про жадібність мережі
Під час відключень світла у супермаркетах "АТБ" можна підзарядити гаджети, а подекуди навіть попрацювати. Але чи може мережа надати доступ до власного Wi-Fi.
Відповідь на це дав "Телеграфу" співробітник магазину. За його словами, наразі майже усі "АТБ" переживають складнішу ситуацію зі світлом, ніж колись.
"Розумієте, діють відключення по 12-15 годин. В цей час магазин на генераторі. І то поспіль він може працювати 6-7 годин, далі робимо перерву. А зараз часто, коли є світло, напруга в мережі така низька, що нам все вибиває. Навіть якщо вимкнути половину обладнання", — каже співрозмовник.
За його словами, саме тому іноді навіть зі світлом "АТБ" працює на генераторі. А люди в цей час приходять підзарядитись.
"Щодо Wi-Fi можу сказати одне, у більшості магазинів всього одна мережа. Магазин не може роздавати доступ усім з міркувань безпеки. Звісно, якщо є який без пароля Wi-Fi, то до нього можна підключитись", — пояснює працівник.
Він наголосив, що зазвичай у магазині нормально ловить мобільний зв'язок, тому можна користуватись й мобільним інтернетом. А от безкоштовний доступ до Wi-Fi в "АТБ" не надають.
Нагадаємо, що в "АТБ" раз на тиждень діятимуть знижки до -55%. Скористатися спеціальними пропозиціями можна чотири дні листопада – 6, 13, 20 та 27 числа.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому сині "АТБ" замінюють чорними і чи дійсно різниця тільки в кольорі.