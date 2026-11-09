Поки нема світла і зв'язку: чи дасть вам "АТБ" користуватися своїм Wi-Fi

Співробітник спростував припущення про жадібність мережі

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Під час відключень світла у супермаркетах "АТБ" можна підзарядити гаджети, а подекуди навіть попрацювати. Але чи може мережа надати доступ до власного Wi-Fi.

Відповідь на це дав "Телеграфу" співробітник магазину. За його словами, наразі майже усі "АТБ" переживають складнішу ситуацію зі світлом, ніж колись.

"Розумієте, діють відключення по 12-15 годин. В цей час магазин на генераторі. І то поспіль він може працювати 6-7 годин, далі робимо перерву. А зараз часто, коли є світло, напруга в мережі така низька, що нам все вибиває. Навіть якщо вимкнути половину обладнання", — каже співрозмовник.

За його словами, саме тому іноді навіть зі світлом "АТБ" працює на генераторі. А люди в цей час приходять підзарядитись.

"Щодо Wi-Fi можу сказати одне, у більшості магазинів всього одна мережа. Магазин не може роздавати доступ усім з міркувань безпеки. Звісно, якщо є який без пароля Wi-Fi, то до нього можна підключитись", — пояснює працівник.

Він наголосив, що зазвичай у магазині нормально ловить мобільний зв'язок, тому можна користуватись й мобільним інтернетом. А от безкоштовний доступ до Wi-Fi в "АТБ" не надають.

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