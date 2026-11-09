Дрони підпалили один з найбільших НПЗ Росії біля Петербурга. Чим він важливий (фото і відео)

Підприємство розташоване на відстані близько 800 км від українського кордону та 100 км від Санкт-Петербурга

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У ніч на понеділок, 9 листопада, безпілотники атакували промислову зону міста Киріші в Ленінградській області Росії. Після вибухів спалахнула пожежа на території нафтопереробного завода "КІНЕФ", який є другим за обсягами переробки нафти НПЗ у Росії та єдиним подібним заводом на північному заході РФ, він раніше вже зазнавав атаки.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, Кірішський нафтопереробний завод (КІНЕФ), є ключовим постачальником палива для Петербурга та авіаційного гасу для аеропорту Пулково. Вночі губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попереджав про загрозу атаки великою кількістю безпілотників. Пізніше він підтвердив, що є попадання в промзоні міста Кіріші.

Завод "КІНЕФ" знову атаковано, чому він важливий

"Кірішінефтеоргсинтез", відомий як "КІНЕФ" є другим за потужністю НПЗ РФ після Омського. Він може переробляти близько 20,1 млн тонн нафти на рік.

Заграву видно здалеку. Фото: Supernova+

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Завод переробляє сировину повним циклом. Серед його продукції – автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум і вакуумний газойль. Пальне звідси постачають до Санкт-Петербурга, Ленінградської та сусідніх областей. Воно забезпечує потреби транспорту й промисловості північного заходу Росії.

У 2025 році США ввели санкції проти "Сургутнафтогазу" та пов'язаних з ним структур. У санкційних матеріалах фігурував і КІНЕФ. Також санкції проти компанії ввели ЄС та Велика Британія.

Кірішський нафтопереробний завод не вперше потрапляє під атаку

Цей НПЗ вже неодноразово зазнавав атак безпілотників. Зокрема після атаки 30 серпня цього року завод повністю зупинив переробку нафти через пошкодження двох установок первинної переробки.

Кірішський нафтопереробний завод. Фото: росЗМІ

Це російське підприємство було атаковано дронами у 2025 році — у березні та вересні. Також воно було під ударами у 2024 році.

У Петербурзі зник мобільний інтернет та зупинялася робота аеропорту

В ніч на понеділок на тлі масованої дронової атаки у Петербурзі перестав працювати мобільний інтернет. Окрім того, в аеропорту Пулково запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Як повідомляв "Телеграф", 7 листопада у російському Саратові після нальоту дронів потужно палав важливий НПЗ. Підприємство постачає паливно-мастильні матеріали російській окупаційній армії.