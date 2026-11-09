Ремонт ТЕЦ робить фірма з трьома працівниками? Хто не помічає схеми на "Київтеплоенерго"

ДБР зацікавилось міжнародним ланцюжком виводу бюджетних коштів за кордон

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Понад два мільярди гривень на ремонт київських ТЕЦ віддали фірмі з трьома працівниками. Поки журналісти били на сполох, столичні чиновники та силовики грали у пінг-понг, а підрядник спокійно забирав чергові сотні мільйонів з бюджету.

Феномен ТОВ "Київкотлотурбопром" – підрядника зі статутним капіталом у 10 тисяч гривень – "Телеграф" розкрив у вересневому розслідуванні, навівши факти про виведення грошей на фірми, що за документами торгують одягом, але використовуються як транзит для обналу, та оренди обладнання у власного ж субпідрядника за завищеними цінами.

Тоді журналісти направили серію запитів до КМДА, аудиторів та поліції, аби дізнатися про їхню реакцію, проте результати відповідей вражають: у Києві утворилася кругова система "непоінформованості", де чиновники просто заплющують очі на дерибан.

Комунальна мовчанка: у "Київтеплоенерго" вдали, що запиту не було

Під час дослідження закупівель КП "Київтеплоенерго", як повідомляв "Телеграф", журналісти виявили системні аномалії навколо його нового фаворита — ТОВ "Київкотлотурбопром". При цьому попередній багаторічний улюбленець комунальників — ТОВ "Атомрембуд", діяльністю та фінансовими схемами якого також займається поліція в межах кримінального провадження, на тлі слідчих дій поспіхом провело юридичну мімікрію та змінило назву на ТОВ "Статус Білд". Та при цьому зберегло зв'язок із новим підрядником.

ТОВ "Атомрембуд" змінило назву на ТОВ "Статус Білд"

Детальний аналіз тендерних документів розкрив приголомшливі деталі: фірма-переможець "Київкотлотурбопром" не мала власного інструменту й орендувала зварювальні апарати та верстати у свого ж субпідрядника "Атомрембуд"; її головна бухгалтерка Олена Нестеренко потрапила до СІЗО за підозрою у крадіжці грошей на дровах для сільських шкіл; поліція у кримінальній справі описувала транзитні ланцюжки, через які 56 мільйонів гривень виводилися на фірму-прокладку "Райбудрем", що раніше торгувала одягом та текстилем.

Головний розпорядник бюджетних мільярдів та безпосередній замовник усіх цих дивовижних закупівель — КП "Київтеплоенерго" на чолі з В'ячеславом Біндом — офіційний запит "Телеграфу" проігнорувало. Ми запитували комунальників про банальні та логічні речі: як підприємство з трьома людьми збирається самотужки ремонтувати котли-гіганти на пів мільярда, чому заплющуються очі на відсутність дозволів на небезпечні роботи та як КП контролює якість обладнання, що проходить через текстильні фірми. Проте у кабінетах на площі Івана Франка, 5 обрали глуху оборону. Мабуть, там вважають, що якщо не відповідати на запитання журналістів, то й мільярдні схеми зникнуть самі собою.

Поліція: розслідування триває 14 місяців, але підозрюваних немає

Натомість, як випливає з відповіді Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві, особливих зрушень у справ № 42025102070000103 за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення коштів у особливо великих розмірах), не відбулося. Й це при тому, що стартувало розслідування ще у серпні 2025 року.

Відповідь поліції. Скриншот

У відповіді за підписом начальника слідчого відділу Олексія Журавля правоохоронці повідомили, що призначені судово-товарознавчі та фінансові експертизи, які б мали підтвердити чи спростувати версію про завищені ціни на котельне обладнання, тривають і досі не завершені. Відповідно, жодній особі не повідомлено про підозру. До того ж поліція не направляла жодних листів, застережень чи подань до КМДА або "Київтеплоенерго" щодо ризиків співпраці з підрядниками, що фігурують у справі.

Простими словами: силовики понад рік чекають на висновки експертів, не висувають підозр і навіть не попереджають міську владу, що дозволяє фірмам спокійно забирати нові підряди на сотні мільйонів.

Держаудитслужба: "Нас поліція не залучала, ми нічого не перевіряли"

Ще цікавішою виявилася відповідь Державної аудиторської служби України (ДАСУ) та її Північного офісу (підписано заступником голови Олександром Шкуропатом та заступником начальника Північного офісу Олександром Сомиком).

Державні аудитори констатували, що не здійснювали жодних перевірок, ревізій чи моніторингу ані щодо першої закупівлі, в якій перемогло ТОВ "Київкотлотурбопром" на 16,5 млн грн, ані щодо нових угод на 571,7 млн грн та 402,8 млн грн. У відомстві пояснили, що ТОВки та інші приватні підприємства не підконтрольні Держаудитслужбі, тож перевіряти їх можливо лише за судовим рішенням. А таке не ухвалювалося.

Відповідь Держаудитслужби. Скриншот

Нацполіція та Подільська прокуратура в межах кримінальної справи жодного разу не зверталися до ДАСУ, щоб залучити аудиторів для аналізу кошторисів чи перевірки ціноутворення.

Паралельно Департамент внутрішнього аудиту КМДА (директор Оксана Колтик) у відповіді зазначив, що перевірку закупівель ТОВ "Київкотлотурбопром" вони не проводили, бо працюють виключно за планом або за окремим дорученням міського голови Віталія Кличка. А мер такого доручення не давав.

Відповідь Департаменту внутрішнього аудиту КМДА. Скриншот

Фінальний акорд у цій системі поставив профільний Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА (відповідь підписала перший заступник директора Олена Басурова).

Позиція профільного департаменту мерії звучить так: у посадовців немає повноважень перевіряти процедури закупівель чи наявність дозволів у підрядників – за це КП відповідає самостійно.

Відповідь Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Скриншот

Залучення підслідного "Атомрембуду" (який терміново перейменувався на "Статус Білд") як субпідрядника не погоджувалося з КМДА, бо це "компетенція сторін договору".

КП "Київтеплоенерго" не надавало до КМДА жодних звітів про порушення строків робіт чи претензій щодо якості від "Київкотлотурбопрому".

Про судову ухвалу, де описано схему можливого виведення 56 млн грн через текстильну фірму "Райбудрем", у Департаменті КМДА вперше чують і саму ухвалу суду не отримували.

Свіжий куш: ще 402 мільйони без торгів просто під час скандалу

Поки силовики та аудитори демонструють олімпійський спокій, комунальний конвеєр "Київтеплоенерго" навіть не думав зупинятися.

Виявляється, вже після резонансу у ЗМІ та відкриття кримінальних проваджень, 15 вересня 2026 року КП "Київтеплоенерго" віддав "Київкотлотурбопрому" ще один велетенський контракт (UA-2026-09-15-015442-a) на суму 402,8 млн грн.

Контракт на 402,8 млн грн отримало ТОВ "Київкотлотурбопром"

Предмет закупівлі — "Реконструкція тепломеханічної частини" на одному з об'єктів столиці. Угоду знову підписали напряму, без використання електронної системи та без жодного конкурентного аукціону, прикриваючись постановою Кабміну № 1178 та Комплексним планом стійкості від РНБО.

Тобто компанія з трьома працівниками у штаті та орендованим за 5 тисяч гривень складом на Святошинській, чий головбух сидить під вартою, а засновник Олег Тарасов поспіхом реєструє нову фірму "Котлотурбопром+" на Басейній, встигла отримати від міста вже майже 1,94 мільярда гривень!

Новий фронт ДБР: схема з італійським обладнанням та закарпатською митницею

Поки київські правоохоронці понад рік призначають експертизи, у жовтні 2026 року до розслідування діяльності "Київкотлотурбопрому" приєдналися слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як свідчать ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 та 22 жовтня 2026 року (справа № 308/15448/26), Шостий слідчий відділ ТУ ДБР у м. Львові за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури відкрив кримінальне провадження № 62026140160001551 за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Слідчі ДБР викрили протиправний механізм штучного завищення вартості промислового обладнання, що імпортується в Україну, з метою подальшого виведення бюджетних коштів за кордон. За версією слідства, у цій схемі були задіяні службові особи Закарпатської та Волинської митниць.

На початку жовтня 2026 року на митному посту "Тиса" на Закарпатті правоохоронці зупинили три фури із промисловим обладнанням італійського виробництва, яке їхало напряму на адресу "Київкотлотурбопрому". Коли слідчі ДБР зайшли з обшуками на митницю та вилучили документи, відкрилася класична схема з подвійними інвойсами.

Матеріали справи. Скриншот

Як з'ясувалося, італійський завод продав це обладнання за 599 тис. євро (близько 27 млн грн). Проте по дорозі в Україну – через естонську фірму-прокладку DMO Commerce OU – цінник для української сторони штучно завищили майже вдвічі, до 1,16 млн євро (понад 52 млн грн). Тобто чиста націнка, яку "накрутили" лише на трьох вантажівках і вивели за кордон, склала понад 564 тисячі євро (це понад 25,5 млн грн!). Уже за кілька днів суд заарештував увесь пакет вилучених на митниці документів як ключові докази у справі.

Таким чином, сфера зацікавленості правоохоронців щодо ТОВ "Київкотлотурбопром" вийшла далеко за межі київських підрядів та внутрішніх фірм-прокладок. Наразі ДБР розслідує міжнародний ланцюжок постачання, де внаслідок націнки на імпортному італійському залізі кошти могли виводитися за кордон.

Висновки "Телеграфу": Кому війна, а кому — мільярди на папері

Історія з "Київкотлотурбопромом" наочно демонструє, як у столиці працює кругова порука під прикриттям бюрократії. Формально КМДА дуже зручно розпорошила відповідальність між своїми департаментами: одні "вперше чують", інші "не мають повноважень", а внутрішній аудит просто чекає на окрему вказівку мера. Усі кивають один на одного, створюючи ідеальну ширму безвідповідальності.

Проте, з огляду на космічні масштаби виділених коштів — майже 2 мільярди гривень з кишень киян, — комунальне підприємство та міська влада в цілому були зобов'язані висловити чітку й публічну позицію щодо токсичного підрядника. Замість цього під акомпанемент кримінальних справ та судових боргів "Київтеплоенерго" продовжує мовчки "годувати" сумнівну фірму новими сотнями мільйонів. Поки триває цей чиновницький пінг-понг, столиця ризикує залишитися і без грошей, і з невідремонтованими ТЕЦ посеред зими.