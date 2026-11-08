Чорний рік для Путіна: аналіз показав, коли може померти голова Кремля

На тривалість життя можуть вплинути одразу кілька факторів

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Мільйони людей по всьому світу чекають на цей момент. Рано чи пізно він настане. Головне питання – коли може померти російський президент Володимир Путін? Можливі терміни спробували оцінити три нейромережі: ChatGPT, Grok та Gemini.

Ідеться не про медичний прогноз і не про достовірне передбачення. Штучний інтелект враховував вік Путіна, демографічну статистику, загальні закономірності тривалості життя та особливості його становища як глави держави.

Що показали три нейромережі

Моделі дали такі оцінки:

ChatGPT: приблизно 7-12 років життя. Умовний орієнтир – 2035 рік.

Grok: ще 7-12 років. За цим сценарієм йдеться про період до 2033–2038 років.

Gemini: ще 5-8 років. Коротший обрій – приблизно до 2031–2034 років.

Найімовірніший умовний проміжок у цій оцінці – 2033–2038 роки, а середній орієнтир – 2035-й.

Жодна з моделей не має медичної інформації про стан здоров’я Путіна, яка б дозволила визначити тривалість його життя. Це аналітичні припущення, а чи не результати діагностики.

Коли може вмерти Володимир Путін. Інфографіка: "Телеграф"

Що статистика говорить про тривалість життя Путіна

Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року. У листопаді 2026-го йому 74 роки. У жовтні 2026 року Newsweek опублікував аналіз демографічної статистики ООН та Росстату. За підрахунками видання, середня очікувана тривалість життя чоловіків, які народилися Росії у 1952 року, становила близько 53 років. До 74 років дожили приблизно три з десяти представників цього покоління.

Безпосередньо переносити ці цифри на Путіна не можна: російський президент має доступ до медичного обслуговування зовсім іншого рівня, ніж більшість мешканців країни. На це звертав увагу й американський Інститут досліджень зовнішньої політики (FPRI).

Чому неможливо передбачити дату смерті

Вік, статистика та спосіб життя дають лише приблизне уявлення про можливу тривалість життя. Визначити, коли саме помре конкретна людина, вони не дозволяють.

Важливо розрізняти біологічну смерть Путіна та його звільнення з влади. Він може піти значно раніше – через стан здоров’я, політичні події чи інші обставини.

При цьому навіть після відходу Путіна політична система Росії не обов’язково зміниться. Його наступник може продовжити колишній політичний курс: чинна система влади влаштована так, щоб контроль залишався в руках еліт, близьких до Кремля.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський вважає, що нинішня система влади в Росії настільки залежить від Володимира Путіна, що передача президентських повноважень за його життя видається малоймовірною за оцінкою Зеленського. Він описав відносини Путіна із системою як взаємну залежність: за його словами, вони триматимуться один за одного до кінця життя російського президента. Тому розмова про смерть Путіна пов’язана не з прогнозом дати, а з припущенням про те, коли може змінитись влада в Кремлі.