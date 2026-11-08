Знеструмлений і в диму: що відбувається у Дніпрі, який Путін намагається "паралізувати" (фото)

Наслідки атак відчуваються не лише через відсутність світла

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8 листопада над Дніпром піднялася величезна хмара густого диму, що закрила частину неба. Регіон у цей час переживає наслідки масованих російських атак: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, сотні тисяч споживачів залишилися без електрики, а після потрапляння безпілотників у місті спалахнули пожежі.

"Телеграф" публікує фотографії, зроблені в Дніпрі 8 листопада. На них видно, як місто накриває дим.

Звідки взявся дим над Дніпром

Вранці 8 листопада російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Перший удар припав по приватному сектору близько 10:26. Почалася пожежа, зруйновано щонайменше один житловий будинок. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Пожежі після атак підняли над Дніпром густу хмару диму

Близько 11:20 відбулася нова атака – цього разу на автотранспортному підприємстві. Зайнялися складські приміщення та вантажівки. На місцях влучень працювали екстрені служби.

Дим від пожеж після атаки безпілотників огорнув частину Дніпра

Через пожежі над містом з’явилася велика хмара диму. На знімку "Телеграфа" воно піднімається високо над житловою забудовою та розтягується небом.

Дим від пожеж після російських атак піднявся над житловими кварталами Дніпра

Напередодні та вночі російські війська понад десять разів атакували чотири райони Дніпропетровської області: Дніпровський, Кам’янський, Нікопольський та Синельниківський. Пошкоджено будинки та інфраструктуру, виникали пожежі. Сили ППО знищили 13 безпілотників.

Після російських атак густий дим піднявся над житловими кварталами Дніпра.

Яким повітрям дихають жителі Дніпра

З огляду на помітного задимлення особливу увагу привертають показники якості повітря.

За даними міжнародного сервісу IQAir, близько полудня індекс якості повітря у Дніпрі становив 28 AQI – це категорія "хороша" якість повітря. Основним забруднювачем вказано дрібнодисперсний пил PM2.5. Її концентрація становила 4,7 мкг/м³.

На тлі пожеж та задимлення у Дніпрі сервіс IQAir оцінив якість повітря як хорошу

Однак моніторинг спирається лише на три станції від трьох постачальників даних. Тому ці показники не обов’язково відбивають ситуацію безпосередньо біля місць загорянь.

Навіть якщо загальний індекс по місту залишається в межах норми, дим від пожеж може бути небезпечним для людей, які знаходяться поряд із осередками займання.

Жителям, які відчули запах гару, рекомендують закрити вікна, менше бувати на вулиці та не займатися фізичними навантаженнями на відкритому повітрі.

Карта допомагає оцінити показники якості повітря у Дніпрі на тлі задимлення

У Дніпрі та області триває блекаут

Російські атаки спричинили і масштабні перебої з електрикою.

Вранці 8 листопада через пошкодження енергетичних об’єктів без світла залишилося понад 600 тисяч споживачів у п’яти районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському.

Напередодні ввечері електрика зникла у понад 60 тисяч споживачів безпосередньо у Дніпрі. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне харчування від генераторів.

Енергетики вже відновлюють електропостачання. Постійні атаки та повітряні тривоги ускладнюють ремонт.

Для мешканців п’яти знеструмлених районів відкрили понад 400 пунктів незламності, понад 160 з них – у Дніпровському районі. Там можна зарядити телефони, скористатися інтернетом та зігрітися. Адреси можна подивитися тут.

Через відсутність електрики тимчасово знеструмлено і насосні станції Аульського водоводу. Про відновлення їх роботи та водопостачання повідомлять додатково.

8 листопада Дніпро зіткнулося одразу з кількома наслідками російських атак: пожежами та сильним задимленням, руйнуваннями у приватному секторі, перебоями з електрикою та проблемами у роботі комунальної інфраструктури.

Ситуація у місті

Сьогодні відбувся вже другий блекаут за останні два тижні.

Як повідомляють у соціальних мережах, люди масово скуповують питну воду у великих ємностях, запасаючись на кілька днів.

За останні п’ять днів світло і вода з’являються лише на кілька годин і без чіткого графіка.

Через знеструмлення тягових підстанцій зупинився електротранспорт.

Як повідомляв "Телеграф", після нічної атаки 7 листопада в Україні були пошкоджені мережі передачі та розподілу електроенергії, включаючи лінії, якими електрика надходить від АЕС до центральних регіонів, про пошкодження мереж. Тому російські удари по енергетиці можуть призводити до відключень і поза місцем потрапляння: пошкодження ліній ускладнює передачу електрики споживачам. Тривалі перебої також пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів та ремонтами, під час яких обладнання доводиться вимикати.