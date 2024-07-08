Аспірантів теж стосується: чи мають право університети здавати студентів в ТЦК, розповіла адвокатка

Це прописано у постанові Кабміну

Загальна мобілізація військовозобов'язаних в Україні не стосується студентів, що мають відстрочку, але чи повинні виші передавати інформацію до територіальних центрів комплектування (ТЦК) про відрахування чоловік.

Відповідь на це питання дала адвокатка Орися Швець, пише Новини.LIVE. За її словами, у відповідній постанові Кабміну є положення про зміни внутрішнього складу вищого навчального закладу.

"Державні органи, підприємства та організації зобов'язані в семиденний строк повідомляти ТЦК про прийняття на роботу чи звільнення працівників. Це стосується і відрахування студентів із вищих навчальних закладів", — каже Швець.

Вона наголошує, що виш просто передає інформацію про зміну свого складу, дотримуючись чинного законодавства. Так само і напочатку навчального року чи вступу до ТЦК відправляють списки зарахованих студентів чи аспірантів на навчання.

Нагадаємо, у Міносвіти дали чітку відповідь, чи мають учні вишів відстрочку і за якої умови. Зауваживши, що цього року аспірантів приймають тільки на бюджет після складання відповідних іспитів та формування рейтингу.

Вони повинні пройти тестування з англійської та української мови вже восени. За результатами тесту буде видно, хто вступав у виш тільки з метою ухилення від призову.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли працівники ТЦК можуть застосовувати силу та за яких умов це законно.