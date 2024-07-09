Після 17 липня зупинили працівники ТЦК: юрист розповіла про алгоритм дій

Тепер будь-які дії працівників ТЦК вважатимуться законними

Після 17 липня ті, хто не оновив персональні дані, мають виплатити штраф і отримають повістку на оновлення персональних даних. А ті, хто оновив дані, не будуть оштрафовані, але отримають повістку на проходження ВЛК.

Про це розповіла адвокат Марина Бекало. Все залежить від того, чи були оновлені персональні дані та чи є у військовозобов’язаного чинний військово-обліковий документ.

"У будь-якому випадку, при зупинці в громадських місцях, представники ТЦК та СП або поліції мають право перевіряти військово-облікові документи (ВОД) чи вони є діючими, а також, чи відповідають вони даним/відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР)", — зазначила Марина Бекало.

"Будь-які дії представників ТЦК та СП з поліцейськими у громадських місцях, на блок-постах або на кордоні, пов’язані з перевіркою ВОД та/або врученням повісток у ТЦК та СП, ймовірніше за все, вважатимуться законними (зокрема за судовою практикою)", — Додала Марина Бекало.

Вона зазначила, що посадові особи ТЦК та СП не повинні здійснювати заходів фізичного впливу чи психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП та утримувати у приміщенні, відбирати власні речі, документи чи засоби зв’язку. Відповідно, такі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі чи викрадення людини та матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, на яку посаду потрапить військовозобов’язаний. Також "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам за відмову оновити військово-облікові дані.