Студенти молодше 25 теж підлягають мобілізації: юрист пояснила, у якому разі це можливо

Юристка нагадала, що мобілізація студентів в Україні не нова норма

В Україні можуть мобілізувати студентів віком до 25 років. При цьому подати до суду на навчальний заклад та оскаржити призов до армії вони не зможуть.

Про це розповіла юристка Орися Швець в інтерв’ю "Новини. Live". Вона пояснила, кого саме може це торкнутися.

За словами юристки, у постанові Кабміну від 30.12.2022 року прописано правила ведення обліку призовників та військовозобов’язаних. А у пункті 34 прописано, що державні органи, підприємства, організації зобов’язані протягом семи днів повідомляти ТЦК про прийняття на роботу або звільнення з неї військовозобов’язаного. Це стосується й студентів, яких відрахували із вищих навчальних закладів студентів.

"Ця ситуація не нова. Просто тільки зараз цю постанову почали поширювати й вищі навчальні заклади, можливо, тільки зараз почали подавати такі списки до ТЦК та СП", — сказала Орися Швець.

При цьому вона додала, що відраховані студенти в такій ситуації не мають права подавати до суду на виш, оскільки працівники навчального закладу виконують свої обов’язки щодо дотримання правил військового обліку.

Попри те, що в Україні ще не знизили призовний вік із 25 до 20 років, мобілізувати можуть і відрахованого студента молодше 25 років.

"Якщо ви колись приходили медогляд і були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний час. Це означає, що ви можете бути призвані до 25 років. Крім цього, якщо у вас пройдено військову кафедру до 25 років, то ви також можете бути мобілізовані. Хто цього не знає, може зіткнутися з адміністративною відповідальністю або бути затриманим та доставленим до центрів комплектування", — додає юристка.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю. Для різних категорій людей існують різні правила військового обліку.