Штрафи від ТЦК: де знайти про них інформацію та як перевірити сплату, розповіли у Мін’юсті
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Несплата штрафу загрожу арештом банківських рахунків
В Україні за чинним законодавством військовозобов'язана особа, яка не оновила вчасно дані та ухиляється від військового обліку може отримати штраф. Проте, як дізнатися чи відкрито виконавче провадження щодо такої людини і що буде за не вчасну сплату штрафу.
На ці питання відповіло Міністерство юстиції України, пише "Інтерфакс".
"Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП)", — кажуть у Мін'юсті.
Водночас, коли ТЦК наклав своєю постановою штраф на ухилянта, який не поспішає добровільно його сплатити, це загрожує арештом коштів на рахунках боржника. Їх надалі можуть списати з цих рахунків, а також арештувати майно з метою погашення штрафу.
У відомстві зазначають, що людина може дізнатися, чи відкрито щодо неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП. І для цього не потрібно відвідувати відповідний орган державної служби.
"Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії", — зазначено в пресрелізі.
На офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора є вільний і безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження, який забезпечує Міністерство юстиції України.
На порталі також є відомості про час розміщення провадження.
Перевірити себе на порталі АСВП можна, вказавши наступні дані:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи;
- найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;
- номер виконавчого провадження.
Зауважимо, що автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) — це комп’ютерна програма, яка забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників і захист від несанкціонованого доступу.
Раніше "Телеграф" писав, чи врятує сплата штрафу від подальшої мобілізації в армію.