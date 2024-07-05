Штрафи від ТЦК: де знайти про них інформацію та як перевірити сплату, розповіли у Мін’юсті

Несплата штрафу загрожу арештом банківських рахунків

В Україні за чинним законодавством військовозобов'язана особа, яка не оновила вчасно дані та ухиляється від військового обліку може отримати штраф. Проте, як дізнатися чи відкрито виконавче провадження щодо такої людини і що буде за не вчасну сплату штрафу.

На ці питання відповіло Міністерство юстиції України, пише "Інтерфакс".

"Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП)", — кажуть у Мін'юсті.

Водночас, коли ТЦК наклав своєю постановою штраф на ухилянта, який не поспішає добровільно його сплатити, це загрожує арештом коштів на рахунках боржника. Їх надалі можуть списати з цих рахунків, а також арештувати майно з метою погашення штрафу.

У відомстві зазначають, що людина може дізнатися, чи відкрито щодо неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП. І для цього не потрібно відвідувати відповідний орган державної служби.

"Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії", — зазначено в пресрелізі.

На офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора є вільний і безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження, який забезпечує Міністерство юстиції України.

На порталі також є відомості про час розміщення провадження.

Перевірити себе на порталі АСВП можна, вказавши наступні дані:

прізвище, ім'я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Зауважимо, що автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) — це комп’ютерна програма, яка забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників і захист від несанкціонованого доступу.

Раніше "Телеграф" писав, чи врятує сплата штрафу від подальшої мобілізації в армію.