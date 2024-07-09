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Робота подалі від обстрілів та з бронню від мобілізації: де водіям готові платити 60 тисяч

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Вакансія водієм Новина оновлена 09 липня 2024, 09:14
Вакансія водієм. Фото Колаж "Телеграфу"

Треба мати водійські права категорії В

В Україні дедалі більше з'являється вакансій для чоловіків з бронню та великою зарплатою. До прикладу, "Нова пошта" шукає у Львові водія вантажівки, якому пропонує до 60 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи. Одна з основних вимог — наявність власного вантажного авто.

До обов'язків водія "Нової пошти" входить:

  • адресна доставка або забір посилок клієнтів.
  • взаєморозрахунок з клієнтами.
  • оформлення супровідних документів.
  • підтримка авто у належному технічному стані.

Компанія пропонує своїм робітникам офіційну заробітну плату, оплачувану відпустку, лікарняні та відрядження. На роботу приймаються і чоловіки, і жінки. Для новачків проходить обов'язкове безкоштовне навчання. Усі військовозобов'язані можуть отримати бронювання. Є кар'єрне зростання. Заробітна плата від 56 тис. до 60 тис. грн на місяць.

Вимоги до майбутнього водія "Нової пошти":

  • наявність водійського посвідчення категорії В.
  • наявність власного автомобіля.
  • наявність відкритого ФОП або готовність його відкрити.
  • безаварійний стаж водіння автомобілем.
  • знання міста (Львів — Ред.).
  • професійні навички керування автомобілем.
  • вільне володіння українською мовою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні шукають чоловіків на прибуткову роботу з зарплатою до 60 тис. грн.

Теги:
#Львів #Водій #Робота #Вакансія