Робота подалі від обстрілів та з бронню від мобілізації: де водіям готові платити 60 тисяч
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Треба мати водійські права категорії В
В Україні дедалі більше з'являється вакансій для чоловіків з бронню та великою зарплатою. До прикладу, "Нова пошта" шукає у Львові водія вантажівки, якому пропонує до 60 тис. грн.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи. Одна з основних вимог — наявність власного вантажного авто.
До обов'язків водія "Нової пошти" входить:
- адресна доставка або забір посилок клієнтів.
- взаєморозрахунок з клієнтами.
- оформлення супровідних документів.
- підтримка авто у належному технічному стані.
Компанія пропонує своїм робітникам офіційну заробітну плату, оплачувану відпустку, лікарняні та відрядження. На роботу приймаються і чоловіки, і жінки. Для новачків проходить обов'язкове безкоштовне навчання. Усі військовозобов'язані можуть отримати бронювання. Є кар'єрне зростання. Заробітна плата від 56 тис. до 60 тис. грн на місяць.
Вимоги до майбутнього водія "Нової пошти":
- наявність водійського посвідчення категорії В.
- наявність власного автомобіля.
- наявність відкритого ФОП або готовність його відкрити.
- безаварійний стаж водіння автомобілем.
- знання міста (Львів — Ред.).
- професійні навички керування автомобілем.
- вільне володіння українською мовою.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні шукають чоловіків на прибуткову роботу з зарплатою до 60 тис. грн.