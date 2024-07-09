Робота подалі від обстрілів та з бронню від мобілізації: де водіям готові платити 60 тисяч

Треба мати водійські права категорії В

В Україні дедалі більше з'являється вакансій для чоловіків з бронню та великою зарплатою. До прикладу, "Нова пошта" шукає у Львові водія вантажівки, якому пропонує до 60 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи. Одна з основних вимог — наявність власного вантажного авто.

До обов'язків водія "Нової пошти" входить:

адресна доставка або забір посилок клієнтів.

взаєморозрахунок з клієнтами.

оформлення супровідних документів.

підтримка авто у належному технічному стані.

Компанія пропонує своїм робітникам офіційну заробітну плату, оплачувану відпустку, лікарняні та відрядження. На роботу приймаються і чоловіки, і жінки. Для новачків проходить обов'язкове безкоштовне навчання. Усі військовозобов'язані можуть отримати бронювання. Є кар'єрне зростання. Заробітна плата від 56 тис. до 60 тис. грн на місяць.

Вимоги до майбутнього водія "Нової пошти":

наявність водійського посвідчення категорії В.

наявність власного автомобіля.

наявність відкритого ФОП або готовність його відкрити.

безаварійний стаж водіння автомобілем.

знання міста (Львів — Ред.).

професійні навички керування автомобілем.

вільне володіння українською мовою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні шукають чоловіків на прибуткову роботу з зарплатою до 60 тис. грн.