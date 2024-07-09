"Посмотрите, какая сейчас у нас молодежь": эксперт рассказал, что на фронте важнее возраста

По словам врача, часть нынешних военных не сильно мотивированы защищать страну

В Украине обсуждают изменение мобилизационного возраста до 20 и 50 лет. В то же время известный украинский физиотерапевт и реабилитолог Александр Еремин утверждает, что эффективность зависит не от возраста военнообязанного, а от его мотивации.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в интервью "Будет победа, но "вылезет" рак: физиотерапевт о мобилизации 20-летних и призыве пожилых".

"Возраст не так важен. Если возьмем 20-летнего спортсмена, атлета, немотивированного защищать Родину, и мотивированного 50-летнего человека, потратившего время на закупку военной формы, на восстановление хорошей физической формы, то 50-летний солдат будет гораздо качественнее, эффективнее вести себя на поле боя", — сказал Еремин.

Он добавил, что необходимо не менять мобилизационный возраст или развивать физические показатели у мужчин. Нужно в первую очередь направить силы и средства на то, чтобы мотивировать общество. К примеру, большие льготы семьям военных, чтобы те знали, что в случае гибели, об их родных государство позаботится должным образом. На данный момент среди украинских мужчин не такой высокий уровень мотивации служить в ВСУ, как хотелось бы или как был в начале полномасштабной войны.

"80% ребят, проходящих у меня реабилитацию (а это люди кто-то без руки, без ноги), сейчас не мотивированы совсем. Они спрашивают: "Зачем я это сделал? Я сейчас нафиг никому не нужен". Да, есть медийные азовцы, которым подарили протезы, вели на интервью, а большинство других просто списаны. Они получают каких-нибудь 700-2000 гривен и все", — говорит врач-реабилитолог.

Он подчеркнул, что намного важнее психологическая подготовка бойца, нежели его возраст. Интересы нынешней молодежи отличаются от молодежи 30-50 лет назад — нынешнее поколение не такое сильное.

"Сейчас молодежь более интерактивна: компьютеры, гаджеты, ест макдональдсы, пиццы, суши, а не топленое молоко, или из огорода любит овощи. Молодежь слабее. Тем более что сейчас такая психологическая тенденция — а что мне дало государство? Я за обучение платил, за то за это платил, зачем я должен идти? Старшие люди такого не говорят. У них другое восприятие: ответственность за ребенка, внуков, семью. То есть понимание обязанностей", — добавил Александр Еремин.

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