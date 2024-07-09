З горища тещі до ЗСУ: скандальний експрокурор Ільницький мобілізувався до армії

До якого саме підрозділу призвався скандальний прокурор — поки що невідомо

Затриманий прокурор Ростислав Ільницький, який після скандального весілля у Львові переховувався у будинку тещі, мобілізувався до ЗСУ. Він став командиром.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Сам Ільницький не прокоментував цю інформацію.

У скандального експрокурора офіцерське звання, тому його було призначено на посаду командира піхотного взводу однієї з піхотних бригад Сил оборони. Номер бригад не повідомляється.

Нагадаємо, що колишнього прокурора було затримано минулого тижня у рамках у справі про підробку документів для виїзду за кордон. 5 липня 2024 року слідчі прийшли до адвокатки Богдана Москви (матері дружини Ільницького Роксолани Москви — ред.) через отримання хабаря. Ільницький ховався на горищі у будинку тещі, де його знайшли та затримали правоохоронці. Скільки часу він там провів не повідомлялося, як і те, де він перебував у період із грудня 2022 року до липня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що повістку Ільницький отримав ще у жовтні 2023 року, майже одразу після лакшері весілля у Львові, яке наробило шуму в мережі. Але вже у грудні 2023 року він зник і був оголошений у розшук.

Весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви (колишньої співробітниці ДБР) відбулося 11 жовтня 2023 року у п’ятизірковому комплексі Emily Resort у Львівській області. Лише один 2-метровий торт коштував близько 100 тисяч гривень, крім весільного вбрання, оплати артистам та інших атрибутів.

До речі, у мережі захейтили українських зірок, які виступали на скандальному весіллі. Дісталося Олі Поляковій, Юрію Ткачу, Дзідзьо, Олександру Пономарьову та ведучому Григорію Решетнику.

Також "Телеграф" розповідав про те, що після скандального весілля у ДБР відхрестилися від Роксолани Москви. За їхніми словами, вона не є співробітницею відомства довгий час.