С чердака тещи в ВСУ: скандальный экспрокурор Ильницкий мобилизовался в армию

В какое именно подразделение призвался скандальный прокурор — пока что неизвестно

Задержанный прокурор Ростислав Ильницкий, который после скандальной свадьбы во Львове скрывался в доме тещи, мобилизовался в ВСУ. Он стал командиром.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сам Ильницкий никак не прокомментировал эту информацию.

У скандального экс-прокурора офицерское звание, поэтому он был назначен на должность командира пехотного взвода одной из пехотных бригад Сил обороны. Номер бригад не сообщается.

Напомним, что бывший прокурор был задержан на прошлой неделе в рамках по делу о подделке документов для выезда за границу. 5 июля 2024 года следователи пришли к адвокату Богдане Москве (матери жены Ильницкого Роксоланы Москвы — ред.) из-за получения взятки. Ильницкий прятался на чердаке в доме тещи, где его нашли и задержали правоохранители. Сколько времени он там провел не сообщалось, как и то, где он находился в период с декабря 2022 года по июль 2023 года.

Ранее сообщалось, что повестку Ильницкий получил еще в октябре 2023 года, почти сразу после лакшери свадьбы во Львове, которая наделала шуму в сети. Но уже в декабре 2023 года он исчез и был объявлен в розыск.

Свадьба Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы (бывшей сотрудницы ГБР) состоялась 11 октября 2023 года в пятизвездочном комплексе Emily Resort во Львовской области. Только один 2-метровый торт стоил около 100 тысяч гривен, не считая свадебных нарядов, оплаты артистам и прочих атрибутов.

К слову, в сети захейтили украинских звезд, которые выступали на скандальной свадьбе. Досталось Оле Поляковой, Юрию Ткачу, Дзидзьо, Александру Пономареву и ведущему Григорию Решетнику.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что после скандальной свадьбы в ГБР открестились от Роксоланы Москвы. По их словам, она не является сотрудницей ведомства долгое время.