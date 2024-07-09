Італія продовжить тимчасовий захист українців у 2025 році, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Уряд Італії має намір продовжити у 2025 році тимчасовий захист для українців, які перебувають в цій країні, рятуючись від війни.

Про це повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк за підсумками зустрічі з Міністеркою праці та соціальної політики Італії Мариною Ельвірою Кальдероне.

Італія входить до п’ятірки країн ЄС які прихистили найбільше вимушених переселенців з України. Під захистом в цій країні знаходиться 191 тис. наших громадян.

"Закладений бюджет на фінансування програми тимчасового захисту на 2024 рік складає 274 млн євро. Запланована дата завершення надання підтримки – грудень 2024 року. Вона буде продовжена і в наступні роки, з огляду на ухвалення Радою ЄС рішення про тимчасовий захист українців до 4 березня 2026 року", — зазначила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Своєю чергою Марина Ельвіра Кальдероне наголосила, що Італія, як країна "Великої сімки" надала Україні понад 2 млрд євро двосторонньої допомоги.

Сторони також обговорили страшні наслідки російської масованої ракетної атаки по найбільшій в Європі дитячій клініці "Охматдит", Києву, Дніпру, Кривому Рогу. Лише у столиці України 31 людина загинула, серед них діти, ще 117 постраждалих.

"Росія не жаліє засобів, щоби наносити шкоду навіть дітям. Це жахливі картини і нам нічого не залишається, як підтримувати Україну — так як ми тільки можемо", — підкреслила міністерка праці та соціального захисту Марина Ельвіра Кальдероне. Вона зауважила, що відверто шокована цим терором.