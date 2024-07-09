Италия продолжит временную защиту украинцев в 2025 году, — вице-спикер Елена Кондратюк

Правительство Италии намерено продлить в 2025 году временную защиту для находящихся в этой стране украинцев, спасаясь от войны.

Об этом сообщила вице-спикер Елена Кондратюк по итогам встречи с Министерством труда и социальной политики Италии Мариной Эльвирой Кальдероне.

Италия входит в пятерку стран ЕС, приютивших больше всего вынужденных переселенцев из Украины. Под защитой в этой стране находится 191 тысяча наших граждан.

"Заложенный бюджет на финансирование программы временной защиты на 2024 год составляет 274 млн. евро. Планируемая дата завершения оказания поддержки – декабрь 2024 года. Она будет продолжена и в последующие годы, учитывая принятие Советом ЕС решения о временной защите украинцев до 4 марта 2026 года", — отметила вице-спикер Елена Кондратюк.

В свою очередь Марина Эльвира Кальдероне подчеркнула, что Италия как страна "Большой семерки" предоставила Украине более 2 млрд евро двусторонней помощи.

Стороны также обсудили страшные последствия российской массированной ракетной атаки по крупнейшей в Европе детской клинике "Охматдет", Киеву, Днепру, Кривому Рогу. Только в столице Украины 31 человек погиб, в их числе дети, еще 117 пострадавших.

"Россия не жалеет средств, чтобы наносить вред даже детям. Это ужасные картины и нам ничего не остается, как поддерживать Украину — так как мы только можем", — подчеркнула министр труда и социальной защиты Марина Эльвира Кальдероне. Она заметила, что откровенно шокирована этим террором.