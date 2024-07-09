Адвокат дала пораду знятим з військового обліку: якщо цього не зробити, можуть затримати і доставити до ТЦК

Хоча обов’язків уточнювати дані у таких чоловіків немає, це все ж таки варто зробити

До 16 липня всі військовозобов’язані чоловіки в Україні мають оновити свої військово-облікові дані, тим, хто цього не зробить, загрожує покарання. Адвокат Дар’я Тарасенко розповіла, чи потрібно зараз щось робити тим, хто був визнаний непридатним і виключений з військового обліку.

На своїй Facebook-сторінці вона опублікувала відео на цю тему. Юрист дала цій категорії чоловіків практичну пораду.

Вона нагадала, що обов’язок уточнити свої дані є в тих, хто стоїть на обліку в ТЦК та СП. Відповідно чоловік, який був виключений із військового обліку через те, що був визнаний непридатним, не перебуває на обліку, перестав бути військовозобов’язаним, припинив будь-які свої відносини з ТЦК та СП, й обов’язків уточнювати свої дані не має.

"Але, я маю практичну пораду для таких чоловіків. Оскільки зараз здійснюється наповнення реєстру і це наповнення не є тієї якості, якої очікується, і на практиці можлива ситуація, коли чоловік має на руках документи про те, що він визнаний непридатним та виключений з обліку, аде в реєстрі такої інформації немає і відповідно, при перевірці на вулиці це буде виявлено. І можливий такий розвиток подій, як адміністративне затримання та примусова доставка такого чоловіка до ТЦК та СП", — зазначила адвокат.

Щоб такого не сталося, вона радить таким чоловікам все ж таки уточнити свої дані або через ЦНАП, або через додаток "Резерв+". Слід також переконатися, що у реєстрі є інформація про те, що чоловіка визнано непридатним і було виключено з військового обліку.

"Перевірили, переконалися, що так воно і є, все гаразд, видихаєте і не переживаєте з цього приводу. Але якщо перевірили, що згідно Реєстр+ ви перебуваєте на військовому обліку і немає висновку про непридатність, то необхідно звернутись до ТЦК та СП із письмовою заявою, до якої прикласти копію вашого військово-облікового документа з відповідним записом, копію вашого висновку ВЛК про непридатність, із проханням привести у відповідність реальні обставини і записи в реєстрі і внести в реєстр інформацію про визнання непридатним і про виключення з військового обліку", — радить адвокат.

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