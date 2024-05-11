Не тільки повістки: у Міноборони назвали перелік даних українців, які будуть у реєстрі "Оберіг"
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База автоматично наповнюється з різних реєстрів
У Міністерві оборони України пояснили, які дані людина бачитиме про себе у реєстрі "Оберіг", що фіксуватиме вручення повісток. Зазначається, що дані користувача будуть оновлюватись регулярно.
Адже база "Оберіг" автоматично наповнюється з різних реєстрів. Про це розповіла в інтервʼю DOU заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Яку інформацію людина бачитиме про себе з "Оберегу":
- Прізвище, ім’я, по батькові
- Вид обліку / дата зняття (виключений)
- Категорія обліку
- Дата народження
- Відстрочка / бронювання / дата закінчення
- Постанова ВЛК / дата ВЛК
- Звання
- Код і найменування військово-облікової спеціальності
- РНОКПП
- Унікальний номер у системі "Оберіг"
- ТЦК та СП, де перебуває на обліку
- Чи перебуває в розшуку.
У Міноборони пояснили, якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.
Першочергово мова ведеться про внесення змін у контактні дані, бо це вимога закону. Зокрема, номер телефону, електронна пошта та фактична адреса проживання.
Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони назвали точну дату запуску е-кабінету військовозобов’язаного.