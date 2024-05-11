Не тільки повістки: у Міноборони назвали перелік даних українців, які будуть у реєстрі "Оберіг"

База автоматично наповнюється з різних реєстрів

У Міністерві оборони України пояснили, які дані людина бачитиме про себе у реєстрі "Оберіг", що фіксуватиме вручення повісток. Зазначається, що дані користувача будуть оновлюватись регулярно.

Адже база "Оберіг" автоматично наповнюється з різних реєстрів. Про це розповіла в інтервʼю DOU заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Яку інформацію людина бачитиме про себе з "Оберегу":

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид обліку / дата зняття (виключений)

Категорія обліку

Дата народження

Відстрочка / бронювання / дата закінчення

Постанова ВЛК / дата ВЛК

Звання

Код і найменування військово-облікової спеціальності

РНОКПП

Унікальний номер у системі "Оберіг"

ТЦК та СП, де перебуває на обліку

Чи перебуває в розшуку.

У Міноборони пояснили, якщо певні дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Першочергово мова ведеться про внесення змін у контактні дані, бо це вимога закону. Зокрема, номер телефону, електронна пошта та фактична адреса проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони назвали точну дату запуску е-кабінету військовозобов’язаного.