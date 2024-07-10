Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации

Обновление военно-учетных данных – это абсолютно нормальный процесс, напоминает Роман Истомин

Уже через неделю, 16 июля, пройдут 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Этот срок был определен новым законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто должен обновить персональные данные и какое наказание ожидает тех, кто не выполнит законные требования в отведенное время, какую силу имеет электронный военно-учетный документ? Об этом и не только "Телеграф" расспрашивал спикера Полтавского ТЦК и СП майора Романа Истомина.

Кто стоит в очередях под дверью ТЦК

— Итак, какие категории военнообязанных должны актуализировать личные данные в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки до 16 июля?

— Уточнить данные в течение 60 дней должны призывники, военнообязанные и резервисты. Независимо от того, забронированы они или имеют отсрочку. Обновить данные должны также женщины, которые уже состоят на воинском учете.

Причем подчеркну: это должны сделать и те, кто обновлял свои военно-учетные данные еще до вступления в действие нового закона о мобилизации, то есть до 18 мая.

— Честно говоря, я не завидую тем людям, которые вынуждены выстаивать длинные очереди под палящим солнцем. Неужели обязательно лично приходить в ТЦК и СП?

– Не обязательно. Обновить данные можно также в ЦНАПе или электронном кабинете призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+".

— Кстати, о чем свидетельствуют очереди у дверей бывших военкоматов?

— Подавляющее большинство людей, которые там стоят, хотят продлить бронь. В основном это рабочие предприятий, которых руководители направляют для прохождения военно-врачебной комиссии и обновления данных.

— Обновление данных проводится для того, чтобы…

— …актуализировать всю информацию о военнообязанном человеке. А именно: привести к общему знаменателю сведения, прописанные в его военно-учетном документе, со сведениями, внесенными в электронную базу данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Не секрет, что одной из причин того, что военнослужащие ТЦК вынуждены проводить оповещения на улицах, является несоответствие адреса регистрации военнообязанных и фактического места жительства. Это приводит к тому, что гражданина нельзя должным образом вызвать повесткой в ТЦК.

Обновление военно-учетных данных – это абсолютно нормальный процесс. Государство должно знать, сколько у него людей, которые могут взять оружие в руки, чтобы стать на защиту страны. А также какого возраста, каких военных специальностей, сколько из них имеет право на отсрочку… Потому что одно дело — общее количество, а другое — количество больных, количество тех, кто имеет право на бронь, на отсрочку. Потому что вроде бы на бумаге есть ресурс, а по факту его нет.

Нужно ли менять старый военный билет

— Какие данные сверяют?

— Кроме адреса регистрации, у человека может измениться фамилия или имя, фамилия родителей, состав семьи, образование, военно-учетная специальность, основание для отсрочки… Законом Украины "О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" определено 37 пунктов, по которым проводится идентификация военнообязанных. И не все из этих пунктов отражены в военно-учетном документе.

— Что входит в понятие военно-учетный документ, кроме собственно военного билета?

— Удостоверение о приписке к призывному участку, удостоверение офицера запаса, временное удостоверение военнообязанного.

— Нужно ли менять военный билет старого образца на электронный документ?

— Военно-учетный документ в электронной форме не заменяет бумажную версию, а имеет ту же юридическую силу. То есть, если у гражданина в приложении появился QR-код, это не означает, что он имеет право выбросить свой бумажный военно-учетный документ. К тому же сейчас мы выдаем военно-учетный документ на бланке — это новая форма военно-учетного документа, которая выдается вместо удостоверения о приписке или временного удостоверения. Но требований заменять военно-учетный документ старого образца новым (на бланке) также нет.

— Каким образом будет установлено, что человек, которого остановили на улице для проверки документов, обновил или не обновил свои данные?

— В период военного положения каждый мужчина 18—60 лет, выходя на улицу, обязан иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников полиции. У обновивших свои данные в документе отдельным пунктом стоит соответствующая отметка. В электронном документе она видна при сканировании QR-кода. Но если выяснится, что определенные пункты (фамилия, сведения об отсрочке, информация о совершении административного или уголовного преступления и др.) предъявленного документа не совпадают с базой данных "Оберіг", то военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным.

— У групп оповещения есть все данные на граждан в их планшетах?

— Нет, это защищенная информация. Уточнения по конкретному лицу проходят через оператора, находящегося в ТЦК и СП. Проверяя данные конкретного лица в базе данных "Оберіг", оператор видит дату обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, ему после 16 июля будет выписан штраф.

— Поскольку электронный военно-учетный документ действителен и в распечатанной форме (как билет на поезд), то, предполагаю, его можно подделать.

— Очевидно, можно. Вероятно, именно поэтому военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным, если некоторые пункты в нем не совпадают с базой данных "Оберіг". То есть гражданин считается не имеющим при себе военно-учетного документа вообще. А за это предусмотрено административное наказание. Так что в подделке нет никакого смысла, ведь ее очень легко обнаружить. И насколько мне известно, такие подделки еще не попадались.

Первое правонарушение "стоит" дешевле

— Итак, до 16 июля штраф за необновление военно-учетных документов не налагают. А что потом будет?

— Да. Пока не обращают внимания на то, обновил человек свои данные в течение отведенного периода или нет, потому что срок еще не истек. Но при проверке документов можно получить повестку.

После 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют 17 000 – 25 000 грн. Для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере 34 000 – 59 500 грн. Очевидно, такие же штрафы будут и после 16 июля.

— "Вилка" в суммах довольно существенная…

— Ну, здесь уже на усмотрение должностного лица, налагающего штраф. Если гражданин ошибся впервые, к нему отнесутся с пониманием и наложат минимальный допустимый штраф. А если это уже не первое правонарушение, то возможен и максимальный размер наказания.

— Какое наказание предусмотрено тем, кто отказывается от повестки?

— Повестка — это официальный вызов военнообязанного в ТЦК и СП с целью взятия на воинский учет, прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, уточнения персональных данных с данными "Оберега". Для призыва на военную службу во время мобилизации выдается так называемая боевая повестка после того, как человек будет признан годным.

При мобилизации граждане обязаны явиться за повесткой в сроки, указанные в ней.

Если кто-то отказывается брать повестку, то составляют акт отказа, который направляют в ТЦК, и это является основанием для вынесения постановления о совершении правонарушения.

Кроме того, если при проверке документов человек отказывается назвать себя или получить повестку, полицейский, входящий в состав группы оповещения, имеет право на административное задержание и доставку в ТЦК для наложения административного наказания и уточнения его военно-учетных данных.

*Какое наказание ожидает военнообязанного в случае неявки за повесткой в ТЦК, можно ли "откупиться" от мобилизации штрафом и станет ли военных патрулей на улицах меньше после 16 июля — читайте во второй части интервью.